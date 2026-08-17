Nincs megállás, nincs tanulság: jön a 22. szankciós csomag

Ha Brüsszel valóban különválasztja a személyek és a szervezetek listázását az új, szélesebb ágazati szankcióktól, akkor a magyar kormány számára politikailag is nehezebb lehet egy olyan vétót megindokolni, amely több ezer orosz szereplő újabb szankcionálását akadályozná. Más a helyzet Magyarország szempontjából, ha az olaj- és gázexportot érintő szigorítások is a tervezetbe kerülnek.

Az olaj lehet a valódi ütközési pont

A 21. csomag már ezen a területen is szigorított: az EU újabb orosz olajszállító hajókat és az árnyékflottát kiszolgáló vállalatokat vett célba, valamint korlátozásokat vezetett be olyan, unión kívüli finomítókkal szemben is, amelyek orosz nyersolajat dolgoznak fel. A következő lépés közvetlenül érintheti azokat az országokat is, amelyek továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat. Ez Magyarország számára azért érzékeny kérdés, mert a Mol finomítóinak ellátásában továbbra is fontos a Barátság vezetéken érkező orosz nyersolaj.

Brüsszel ismét célba venné az orosz olajat is?

Fotó: Máté Péter

Washington is bekeményít

A helyzetet tovább élesítheti az amerikai szankciós politika. A szenátus augusztus elején megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely Oroszország energiaágazatát és az orosz olaj- és gázvásárlókat is célba venné, és akár 100 százalékos vámot tenne lehetővé azokkal az országokkal szemben, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz energiahordozókat. A javaslatnak a képviselőházon is át kell mennie, de Kallas szerint biztató, hogy az Egyesült Államok és Európa ismét közelebb kerülhet egymáshoz az Oroszországgal szembeni fellépésben.