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Nincs megállás, nincs tanulság: jön a 22. szankciós csomag

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Brüsszelben már a 22. Ororszország elleni csomagot készítik elő. Kaja Kallas szerint az ősszel érkező újabb intézkedések minden eddiginél szélesebb körűek lehetnek, és a szankcionált orosz személyek és szervezetek száma akár harmadával is nőhet. A magyar kormány számára az lesz a kérdés, hogy az újabb szigorítás eléri-e az orosz olajat: ez ugyanis már közvetlenül a Mol ellátását és Magyarország energia- és üzemanyag-biztonságát érintheti.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 17. 15:38
A Mol százhalombattai finomítójának még jó ideig az orosz olaj az ideális alapanyag Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet
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Ha Brüsszel valóban különválasztja a személyek és a szervezetek listázását az új, szélesebb ágazati szankcióktól, akkor a magyar kormány számára politikailag is nehezebb lehet egy olyan vétót megindokolni, amely több ezer orosz szereplő újabb szankcionálását akadályozná. Más a helyzet Magyarország szempontjából, ha az olaj- és gázexportot érintő szigorítások is a tervezetbe kerülnek.

Az olaj lehet a valódi ütközési pont

A 21. csomag már ezen a területen is szigorított: az EU újabb orosz olajszállító hajókat és az árnyékflottát kiszolgáló vállalatokat vett célba, valamint korlátozásokat vezetett be olyan, unión kívüli finomítókkal szemben is, amelyek orosz nyersolajat dolgoznak fel. A következő lépés közvetlenül érintheti azokat az országokat is, amelyek továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat. Ez Magyarország számára azért érzékeny kérdés, mert a Mol finomítóinak ellátásában továbbra is fontos a Barátság vezetéken érkező orosz nyersolaj.

Százhalombatta, 2007. január 9. A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kõolajvezeték fogadóállomása. Leállt január 8-án este a Barátság vezetéken a kõolajszállítás Magyarországra. Az orosz cégek vis maiorral indokolják az európai vállalatokkal szembeni szerzõdéses kötelezettségeik elmulasztását, azt, hogy Oroszország leállította szállításait a Fehéroroszországon át haladó Barátság vezetéken.
Brüsszel ismét célba venné az orosz olajat is? 
Fotó: Máté Péter

Washington is bekeményít

A helyzetet tovább élesítheti az amerikai szankciós politika. A szenátus augusztus elején megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely Oroszország energiaágazatát és az orosz olaj- és gázvásárlókat is célba venné, és akár 100 százalékos vámot tenne lehetővé azokkal az országokkal szemben, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz energiahordozókat. A javaslatnak a képviselőházon is át kell mennie, de Kallas szerint biztató, hogy az Egyesült Államok és Európa ismét közelebb kerülhet egymáshoz az Oroszországgal szembeni fellépésben.

Vagyis az orosz olaj kérdésében két irányból is szűkülhet a magyar mozgástér, de kérdés, hogy mennyit tud vagy akar ellenkezni ezzel a magyar kormány.

 

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