Magyar Péter szerint, ha a munkálatok a tervek szerint haladnak, jövő héttől már megkezdődhet a turbinák visszakapcsolásának tervezése.
Magyar Péter tárlatvezetést tartott a Dunán
Magyar Péter hétfő este ismét a paksi atomerőmű környékéről jelentkezett be, ahol a Duna vízszintjének emelésén dolgoznak a szakemberek. A politikus ezúttal is testközelből mutatta be a munkálatokat, a helyszíni tájékoztatót pedig csónakázással egészítette ki. Miközben a szakembereknek a következő napokban valóban komoly műszaki feladattal kell megbirkózniuk, Magyar Péter ismét inkább látványos szereplésével került a figyelem középpontjába.
Borítókép: Magyar Péter pózol a kamerának a paksi fenékküszöb építése közben (Forrás: Facebook/ Péter Magyar)
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