Visszautasított minden beadványt az Alkotmánybíróság, nem vizsgálták az alaptörvény-módosítás tartalmát

A rendelkezés politikai jelentőségét növeli, hogy a korábbi ciklusok beszámítása miatt olyan politikusokra is kiterjedhet, akik már korábban teljesítették a tizenkét éves vagy háromválasztásos feltételt. A támadott szabály ugyanakkor a hatálybalépéskor hivatalban lévő képviselők aktuális mandátumát nem szünteti meg,

az átmeneti szabály azonban csak a fennálló mandátum idejére biztosít kivételt.

A kérelem benyújtói éppen azt kifogásolták, hogy a módosítás korábbi, már lezárt tényekhez – korábbi képviselői megbízatásokhoz és választásokhoz – kapcsol új, hátrányos jogkövetkezményt. A szabály alapján ugyanis már a hatálybalépéskor objektíven azonosítható, hogy kik azok, akik a jövőben nem indulhatnak országgyűlési választáson a tizenkét éves vagy háromválasztásos korlát miatt.

A szabály így Orbán Viktor jövőbeli országgyűlési képviselői mandátumszerzését is érinti, amennyiben a korábbi parlamenti megbízatásai alapján teljesíti valamelyik kizáró feltételt.

Az Alkotmánybíróság ebben az ügyben sem vizsgálta érdemben, hogy a korábbi mandátumok beszámítása, illetve az ebből következő választhatósági korlátozás megfelel-e az alaptörvénynek. A testület szerint az indítványozók nem valamely konkrét, az Alaptörvényben rögzített eljárási szabály megsértését állították, hanem azt vitatták, hogy az Országgyűlés egyáltalán alkalmazhatta-e az alkotmánymódosítási eljárást ilyen tartalmú rendelkezés megalkotására. Ez azonban a testület szerint már tartalmi kérdés.

Az alkotmánybírák hetvenéves korhatára is marad

A harmadik ügy az Alkotmánybíróság tagjainak hetvenéves korhatárát érintette. A módosítás főszabályként kimondja, hogy az alkotmánybíró megbízatása a hetvenedik életév betöltésével megszűnik. A jövőben megválasztott alkotmánybírákra ez a szabály felmenő rendszerben alkalmazandó.