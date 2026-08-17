Alkotmánybíróság elé kerül Sulyok Tamás eltávolítása és a mandátumokra vonatkozó korhatár is

A vitatott rendelkezés szerint annak az alkotmánybírónak, aki a módosítás hatálybalépése előtt már betöltötte a hetvenedik életévét, a megbízatása a hatálybalépést követő második hónap első napján szűnik meg.
Azok esetében pedig, akik később töltik be a hetvenedik életévüket, a mandátum a hetvenedik születésnapon ér véget.
A szabályozásnak közvetlen személyi következményei is vannak: több jelenlegi alkotmánybíró megbízatása megszűnhet. A megtámadott rendelkezések között éppen ezért az alkotmánybírák megbízatásának megszűnésére és a korhatárra vonatkozó szabályok is szerepelnek.
Nem minden ügyben született döntés csütörtökön
Az Alkotmánybíróság már augusztus 13-i teljes ülésén is vizsgálta az Alaptörvény 16. és 17. módosítását támadó indítványokat, ám nem minden ügyben nem született döntés. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő egyik indítványt a testület hatáskör hiányában visszautasította, ugyanakkor
ez nem jelentett érdemi állásfoglalást a kifogásolt rendelkezés alkotmányosságáról.
Az Alkotmánybíróság hétfői napirendje ugyanakkor már közvetlenül az államfői megbízatás megszüntetését, a képviselői cikluskorlátot és az alkotmánybírói korhatárt érintő rendelkezéseket vizsgálja.
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