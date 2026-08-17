A sportért felelős államtitkár szerint tovább kell vizsgálni a Fradiváros pénzügyeit
A sportért felelős államtitkár szerint az államnak tovább kell vizsgálnia, mi történt azzal a 25 milliárd forint közpénzzel, amelyet a Ferencváros a Fradiváros építésére kapott meg. Kálnoki-Kiss Attila szerint ebből a pénzből 11 milliárdot játékosvásárlásra költöttek.
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