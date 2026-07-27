„Allah parancsolta” – várandós nőket késelt meg az utcán egy férfi + videó
Három nőt, köztük egy állapotos kismamát sebesített meg súlyosan egy férfi két konyhakéssel Párizs északnyugati részén. A Place de Clichy metróállomás közvetlen közelében végrehajtott brutális ámokfutás során a 31 éves támadó a szemtanúk beszámolói szerint azt ordította, hogy „Allah parancsolta meg” neki a vérengzést.
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