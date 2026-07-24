Most akkor mégsem Orbán Viktorral volt a baj Brüsszelben?

Az uniós tagállamok már kénytelenek kiállni a saját érdekeikért az Európai Bizottsággal szemben, mert már nem teszik ezt meg helyettük. Ők mégsem lázadók, nem Putyin bérencei és még csak nem is botok a küllők között a balliberális újságírók szerint.