Vége a hőségnek, de Vitézy Dávid még nem tért magához a valóságtól

A valóság persze makacs dolog, és a vasútbarát miniszternek szakmailag teljesen igaza van: a fizika ellen nem véd a miniszteri pecsét. A fém tágul, az elektronika lekapcsol, ha túlmelegszik. Csak éppen ez a fránya kettős mérce hagy némi kesernyés utóízt az utas szájában, aki a tűző napon várja a pótlóbuszt. Úgy tűnik, a magyar vasút működéséért eddig egy miniszter volt a felelős, mostantól viszont már az egész bolygó légköre.
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