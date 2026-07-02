Vége a hőségnek, de Vitézy Dávid még nem tért magához a valóságtól

A valóság persze makacs dolog, és a vasútbarát miniszternek szakmailag teljesen igaza van: a fizika ellen nem véd a miniszteri pecsét. A fém tágul, az elektronika lekapcsol, ha túlmelegszik. Csak éppen ez a fránya kettős mérce hagy némi kesernyés utóízt az utas szájában, aki a tűző napon várja a pótlóbuszt. Úgy tűnik, a magyar vasút működéséért eddig egy miniszter volt a felelős, mostantól viszont már az egész bolygó légköre.