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Poszt-trauma

Vége a hőségnek, de Vitézy Dávid még nem tért magához a valóságtól

A fizikai törvények, amelyek eddig gyanúsan fideszes pártkatonának tűntek, hirtelen beléptek a kormányzati valóságba is.

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Odrobina Kristóf
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Vitézy DávidTisza-kormányMÁV 2026. 07. 02. 6:15
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A valóság persze makacs dolog, és a vasútbarát miniszternek szakmailag teljesen igaza van: a fizika ellen nem véd a miniszteri pecsét. A fém tágul, az elektronika lekapcsol, ha túlmelegszik. Csak éppen ez a fránya kettős mérce hagy némi kesernyés utóízt az utas szájában, aki a tűző napon várja a pótlóbuszt. Úgy tűnik, a magyar vasút működéséért eddig egy miniszter volt a felelős, mostantól viszont már az egész bolygó légköre.

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