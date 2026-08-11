Hatalmas pofon Elon Musknak: több mint húszezer autót hív vissza a Tesla
Újabb komoly hatósági és biztonsági kihívással néz szembe Elon Musk autógyártó vállalata. Az Amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) hivatalos bejelentése szerint a Tesla kénytelen visszahívni 20 349 járművet az Egyesült Államokban. A tompított fényszórók ugyanis ezeknél az autóknál a megengedettnél lényegesen erősebben világítanak. Ez a rendellenesség pedig súlyosan veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
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