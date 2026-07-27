Veszélyben az áramellátás a nyári hőhullámok miatt, de a számla is meglepő lesz

A probléma a magyarországi energiaellátást is közvetlenül érinti, hiszen a paksi erőmű szintén egy nagy folyó, a Duna vizét használja a reaktorok hűtésére. Amikor a Duna vízhőmérséklete tartósan eléri a 25 Celsius-fokot, a hazai biztonsági és környezetvédelmi előírások értelmében Pakson is kötelező megkezdeni a blokkok teljesítményének fokozatos korlátozását. Ez a szigorú korlátozás garantálja, hogy a visszaengedett hűtővíz ne emelje a folyó hőmérsékletét a kritikus 30 fokos határ fölé, megvédve ezzel a Duna teljes ökoszisztémáját.

A folyók védelme is fontos az erőművek működtetésekor (Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP)

Dominóeffektus az európai árampiacon

A folyóparti erőművek kényszerű kapacitáscsökkentése a legrosszabbkor történik: akkor, amikor a lakossági légkondicionálók maximális fordulatszámon pörögnek, azaz a fogyasztás az egekben van.

A francia nukleáris exportkapacitás visszaesése azonnali nyomást gyakorol a környező európai országok spot piaci áraira. Ráadásul a melegedés már a tengerparti infrastruktúrát is elérte: Dél-Franciaországban gázerőművi blokkot is le kellett állítani, mert a Földközi-tenger vize is túl melegnek bizonyult a hatékony hűtéshez.

A jelenlegi helyzet egyértelműen bizonyítja, hogy Európa energetikai rendszerét és környezetvédelmi szabályozásait sürgősen össze kell hangolni a tartós klímaváltozással, különben a jövő nyarai a hálózat instabilitásáról fognak szólni.