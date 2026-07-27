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Az ellenfele szerint nevetséges Luke Littler még mindig nincs csúcsformában

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Címvédéssel zárult a világbajnokságot követő legrangosabb dartstorna. A blackpooli Winter Gardensben ezúttal is Luke Littler emelhette magasba a Phil Taylorról elnevezett trófeát. A 19 éves angol dartsjátékos végig remek teljesítményt nyújtott a World Matchplay alatt, ezt a Gerwyn Price elleni döntőben koronázta meg.

Wiszt Péter
2026. 07. 27. 7:58
Luke Littler 19 évesen címet védett a World Matchplayen Forrás: PDC
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Gerwyn Price nagypapa lesz – mi lesz a Premier League-gel?

A hetedik kiemelt Price a World Matchplay-fináléban a 104,97-es körátlaggal sem tudta megnehezíteni a hatvan százalékkal kiszállózó Littler dolgát, a 41 éves játékos a második blackpooli döntőjét is elveszítette.

– Luke egy a millióból, hiába adtam ki magamból mindent ellene. A jelenléte fantasztikus a sportágunknak, mégis azt kívánom, bárcsak ne lenne ennyire jó, mert akkor több torna megnyerésére lenne esélyem. 

Remélem, nem jön még egy, hozzá hasonló tehetség, mert ő már kezd nevetséges lenni

mondta Price pozitív értelemben a riválisáról.

A walesi klasszis a világranglista negyedik helyére lépett előre, így jelen állás szerint automatikus helye lenne a Premier League jövő évi mezőnyében. Ám Gerwyn Price tisztázta: mivel a 2006-os születésű lánya, Emily januárra várja első gyermekét, ezért elképzelhető, hogy tavasszal inkább a nagypapai feladataira koncentrál.

Addig viszont még számos idei versenyen próbálhatja megállítani Luke Littler egyeduralmát.

 

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