Társa nem hitt Luke Littlerben, aki ezután lefejelte a falat + videó

A dartstábla kapta a legnagyobb kritikát
Pedig a teljes versenyt „minden idők legrosszabb dartstábláján" rendezték, legalábbis Gary Anderson egyik nyilatkozata alapján: a skótok világbajnoka azok után kritizálta a táblát, miután Menziesszel együtt 8-0-ra legyőzték a magyarokat búcsúztató norvég kettőst. Így is 99,37-es átlagot produkáltak a nyolcaddöntőben, de Anderson szerint meg lehet kérdezni bárkit, mindenki azt fogja mondani, hogy a Frankfurtban használt táblák rémesek. Talán ez is volt az oka Skócia sima elődöntős vereségének.
PDC World Cup of Darts, eredmények
nyolcaddöntők:
- Anglia (1. kiemelt)–Spanyolország 8-5
- Wales (5.)–Egyesült Államok 8-5
- Skócia (4.)–Norvégia 8-0
- Írország (8.)–Lengyelország (9.) 8-5
- Hollandia (2.)–Svédország (10.) 8-6
- Németország (5.)–Csehország (12.) 8-6
- Észak-Írország (3.)–Belgium (6.) 8-7
- Lettország (14.)–Franciaország 8-7
negyeddöntők:
- Anglia–Wales 8-7
- Skócia–Írország 8-5
- Hollandia–Németország 8-4
- Észak-Írország–Lettország 8-7
elődöntők:
- Anglia–Skócia 8-3
- Hollandia–Észak-Írország 8-2
döntő:
- Anglia–Hollandia 10-5
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