Társa nem hitt Luke Littlerben, aki ezután lefejelte a falat + videó

A dartstábla kapta a legnagyobb kritikát

Pedig a teljes versenyt „minden idők legrosszabb dartstábláján" rendezték, legalábbis Gary Anderson egyik nyilatkozata alapján: a skótok világbajnoka azok után kritizálta a táblát, miután Menziesszel együtt 8-0-ra legyőzték a magyarokat búcsúztató norvég kettőst. Így is 99,37-es átlagot produkáltak a nyolcaddöntőben, de Anderson szerint meg lehet kérdezni bárkit, mindenki azt fogja mondani, hogy a Frankfurtban használt táblák rémesek. Talán ez is volt az oka Skócia sima elődöntős vereségének.

PDC World Cup of Darts, eredmények

nyolcaddöntők:

Anglia (1. kiemelt)–Spanyolország 8-5

Wales (5.)–Egyesült Államok 8-5

Skócia (4.)–Norvégia 8-0

Írország (8.)–Lengyelország (9.) 8-5

Hollandia (2.)–Svédország (10.) 8-6

Németország (5.)–Csehország (12.) 8-6

Észak-Írország (3.)–Belgium (6.) 8-7

Lettország (14.)–Franciaország 8-7

negyeddöntők:

Anglia–Wales 8-7

Skócia–Írország 8-5

Hollandia–Németország 8-4

Észak-Írország–Lettország 8-7

elődöntők:

Anglia–Skócia 8-3

Hollandia–Észak-Írország 8-2

döntő: