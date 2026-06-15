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Társa nem hitt Luke Littlerben, aki ezután lefejelte a falat + videó

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Az előzetes esélyeknek megfelelően angol sikerrel zárult a darts-csapatvilágbajnokság. A frankfurti World Cup of Darts vasárnapi döntőjében Luke Littler és Luke Humphries párosa Hollandiát győzte le a torna legmagasabb átlagával, a duó legnehezebb mérkőzése a Wales elleni negyeddöntő volt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 5:12
Littler és Humphries első kiemeltként győzött Frankfurtban Forrás: PDC
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A dartstábla kapta a legnagyobb kritikát

Pedig a teljes versenyt „minden idők legrosszabb dartstábláján" rendezték, legalábbis Gary Anderson egyik nyilatkozata alapján: a skótok világbajnoka azok után kritizálta a táblát, miután Menziesszel együtt 8-0-ra legyőzték a magyarokat búcsúztató norvég kettőst. Így is 99,37-es átlagot produkáltak a nyolcaddöntőben, de Anderson szerint meg lehet kérdezni bárkit, mindenki azt fogja mondani, hogy a Frankfurtban használt táblák rémesek. Talán ez is volt az oka Skócia sima elődöntős vereségének.

PDC World Cup of Darts, eredmények

nyolcaddöntők:

  • Anglia (1. kiemelt)–Spanyolország 8-5
  • Wales (5.)–Egyesült Államok 8-5
  • Skócia (4.)–Norvégia 8-0
  • Írország (8.)–Lengyelország (9.) 8-5
  • Hollandia (2.)–Svédország (10.) 8-6
  • Németország (5.)–Csehország (12.) 8-6
  • Észak-Írország (3.)–Belgium (6.) 8-7
  • Lettország (14.)–Franciaország 8-7

negyeddöntők:

  • Anglia–Wales 8-7
  • Skócia–Írország 8-5
  • Hollandia–Németország 8-4
  • Észak-Írország–Lettország 8-7

elődöntők:

  • Anglia–Skócia 8-3
  • Hollandia–Észak-Írország 8-2

döntő:

  • Anglia–Hollandia 10-5

 

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