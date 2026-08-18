A karneváli héten a koncertek sem maradnak el: a Kossuth téren több ingyenes nagykoncertet rendeznek, augusztus 20-án a Valmar lép fel. A Táncol a város program nyolc helyszínen mutatja be a helyi tánccsoportokat, a gyerekeket a Galiba Gyermekfesztivál várja, a Békás-tónál pedig a Beer by Lake programjai közül lehet válogatni. Augusztus 18-án este rendezik meg a Schaeffler Night Ride-ot, amelyen több ezer feldíszített kerékpár járja be Debrecent. A Kölcsey Központban közben a Botanica Expo várja a növények iránt érdeklődőket.
Tizenkét virágkocsi és több száz program: így készül Debrecen az augusztus 20-i ünnepre
Háromszázötven programmal várja a közönséget augusztus 18. és 23. között a Debreceni Virágkarnevál. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a városon, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és kilenc nemzetközi formáció kíséri.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!