Tizenkét virágkocsi és több száz program: így készül Debrecen az augusztus 20-i ünnepre

A karneváli héten a koncertek sem maradnak el: a Kossuth téren több ingyenes nagykoncertet rendeznek, augusztus 20-án a Valmar lép fel. A Táncol a város program nyolc helyszínen mutatja be a helyi tánccsoportokat, a gyerekeket a Galiba Gyermekfesztivál várja, a Békás-tónál pedig a Beer by Lake programjai közül lehet válogatni. Augusztus 18-án este rendezik meg a Schaeffler Night Ride-ot, amelyen több ezer feldíszített kerékpár járja be Debrecent. A Kölcsey Központban közben a Botanica Expo várja a növények iránt érdeklődőket.