„Pofátokat befogjátok" – a dartsos Kovács Patrik elégtételt vett a csapat-vb-n

A legjobb nyolc közé jutásért vívott párharcok sorsolására a csoportkör végeztével került sor, lentebb az így kialakult ágrajz is megtalálható. A nyolcaddöntők, majd a vasárnap délutáni negyeddöntők és az aznap esti elődöntők is nyolc nyert legig tartanak, míg a szintén vasárnapi fináléban tíz leget kell majd nyerni a trófea megszerzéséhez.

World Cup of Darts, nyolcaddöntők