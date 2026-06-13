„Pofátokat befogjátok" – a dartsos Kovács Patrik elégtételt vett a csapat-vb-n

A legjobb nyolc közé jutásért vívott párharcok sorsolására a csoportkör végeztével került sor, lentebb az így kialakult ágrajz is megtalálható. A nyolcaddöntők, majd a vasárnap délutáni negyeddöntők és az aznap esti elődöntők is nyolc nyert legig tartanak, míg a szintén vasárnapi fináléban tíz leget kell majd nyerni a trófea megszerzéséhez.
World Cup of Darts, nyolcaddöntők
- Anglia (1. kiemelt)–Spanyolország
- Wales (5.)–Egyesült Államok
- Skócia (4.)–Norvégia
- Írország (8.)–Lengyelország (9.)
- Hollandia (2.)–Svédország (10.)
- Németország (5.)–Csehország (12.)
- Észak-Írország (3.)–Belgium (6.)
- Lettország (14.)–Franciaország
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