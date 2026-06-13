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„Pofátokat befogjátok" – a dartsos Kovács Patrik elégtételt vett a csapat-vb-n

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Magyarország nem jutott tovább a csoportjából a darts-csapatvilágbajnokságon. Kovács Patrik és Székely Pál párosa Finnország 4-0-s legyőzése után Norvégia ellen 4-3-as vereséget szenvedett, így búcsúzott. A tizenkét csoportból kettőben is körbeverés alakult ki, de a kiemeltek közül Belgium és Lettország is jól jött ki belőle. A World Cup of Darts szombati nyolcaddöntőiben már az első négy kiemelt is bekapcsolódik a küzdelembe.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 5:37
Finnország után Norvégia ellen már nem sikerült a győzelem a magyar párosnak a darts-csapatvilágbajnokságon Forrás: PDC Hungarian Fan Club
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A legjobb nyolc közé jutásért vívott párharcok sorsolására a csoportkör végeztével került sor, lentebb az így kialakult ágrajz is megtalálható. A nyolcaddöntők, majd a vasárnap délutáni negyeddöntők és az aznap esti elődöntők is nyolc nyert legig tartanak, míg a szintén vasárnapi fináléban tíz leget kell majd nyerni a trófea megszerzéséhez.

World Cup of Darts, nyolcaddöntők

  • Anglia (1. kiemelt)–Spanyolország
  • Wales (5.)–Egyesült Államok
  • Skócia (4.)–Norvégia
  • Írország (8.)–Lengyelország (9.)
  • Hollandia (2.)–Svédország (10.)
  • Németország (5.)–Csehország (12.)
  • Észak-Írország (3.)–Belgium (6.)
  • Lettország (14.)–Franciaország

 

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