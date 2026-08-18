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Eldőlt Mohamed Szalah sorsa a Fradi elleni meccsre? A Trabzonspor döntést hozott

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A Trabzonspor edzői stábja döntést hozott az egyiptomi sztár, Mohamed Szalah Ferencváros elleni játékáról – írja a Goal.com török forrásokra hivatkozva. A Liverpooltól távozó Szalah az elmúlt hétvégén a Kasimpasa ellen bemutatkozott új csapatában. A török klub legközelebb csütörtökön a Fradi ellen lép pályára az Európa-liga-selejtező utolsó fordulójában.

Szalay Attila
2026. 08. 18. 9:02
A Trabzonspor edzői stábja döntést hozott az egyiptomi sztár, Mohamed Szalah Ferencváros elleni játékáról az Európa-ligában Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
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Hegyi Zoltán
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A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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