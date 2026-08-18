Ebola Kongóban: az eddigi legtöbb áldozattal járó járvány tört ki az országban

A Közép-afrikai Köztársaságban az ENSZ békefenntartó missziója, a MINUSCA több ENSZ-ügynökséggel együttműködve segíti a helyi hatóságokat technikai segítségnyújtással, megfigyelési és felkészültségi intézkedésekkel, kommunikációs és közösségi figyelemfelkeltő tevékenységekkel, valamint kapacitásépítéssel – mondta Stéphane Dujarric, az ENSZ szóvivője hétfőn újságíróknak.

Békefenntartó kollégáink az országban technikai és logisztikai segítséget nyújtanak, beleértve az egészségügyi szakértők utazásainak segítését a Közép-afrikai Köztársaságban, valamint a nélkülözhetetlen felszerelések és kellékek leszállítását

– mondta Dujarric.

Milyen lépéseket tesznek?

Tarik Jasarevic, a WHO szóvivője elmondta, hogy az ügynökség „jelentős mértékben fokozta a reagálást” az ebolajárványra. Péntekre a WHO Banguiban ülést hívott össze a Közép-afrikai Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Kongói Köztársaság, Dél-Szudán és Uganda képviselőinek részvételével.

Az országok megállapodtak abban, hogy megerősítik az együttműködést a betegségek felügyelete és a világjárványokra való felkészülés terén.

A WHO a múlt héten bejelentette, hogy reményei szerint három hónapon belül megfékezhetik az ebola gyors terjedését. Az ügynökség közölte, hogy továbbra is szükség van támogatásra „a reagálás minden területén”.

Borítókép: Egészségügyi személyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban (Fotó: AFP)