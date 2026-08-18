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Letelt a türelmi idő: erre volt elég 100 nap Magyar Péter kormányának

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Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte Magyar Péter kormányzásának első száz napját. Szerinte a Tisza számos választási ígéretéből visszalépett, feladta korábbi álláspontját többek között Brüsszel, a migráció és Ukrajna ügyében, miközben a kormányfő továbbra is elsősorban politikai ellenfeleivel foglalkozik. Dornfeld úgy látja, Magyar Péter száz nap alatt sem tudott államférfivá válni.

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2026. 08. 18. 8:59
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Matolcsy-ügyben nem léptek az első 100 napban

Dornfeld kitért a Tisza korrupcióellenesnek hirdetett politikájára is. Mint rámutatott: bár a kormány azt bizonygatja, hogy korábban számos állami cég igazgatósági és felügyelőbizottsági posztja „kifizetőhelyként” működött, Magyar Péter maga is hosszú éveken keresztül töltött be hasonló tisztségeket.

Az elemző kifogásolta azt is, hogy miközben a Tisza korábban Matolcsy György ügyeivel kampányolt, az egykori jegybankelnökkel szemben nem történt érdemi előrelépés. Ezzel szemben az NKA-ügyben hivatalnokokat és titkárságvezetőket tartóztattak le. Dornfeld úgy látja, a „korrupcióellenes fellépés” egyúttal a hazai tőkésosztály meggyengítéséhez vezethet, amivel végső soron külföldi vállalatok kerülhetnek kedvezőbb helyzetbe.

Paks II. leállítása, szélerőművek építése

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint ugyancsak problémás a kormány energiapolitikai fordulata. Úgy véli, a kabinet az uniós forrásokért cserébe olyan zöldenergia-fejlesztéseket vállal, amelyek nem feltétlenül illeszkednek Magyarország adottságaihoz. Külön bírálta a szélerőművek erőltetését, emellett úgy vélte, az aszályhelyzet kezelésével Magyarék Paks II. leállítását készítik elő.

Dornfeld arra is kitért: noha Magyar Péterék a kampányban tagadni vagy bagatellizálni igyekeztek a nemzetközi válságokat, azokról bebizonyosodott, hogy valósak és a Tisza kormányzásának első 100 napjára rá is nyomták a bélyegüket. Egyebek mellett az ukrajnai és iráni háború üzemanyagárakra gyakorolt hatását, a földgáztárolók alacsony töltöttségét és a magyarországi aszályt sorolta a kabinet előtt álló problémák közé. Értékelése szerint a Tisza-kormány ezek kezelésében egyelőre „ügyetlenül bukdácsol”.

Felpuhuló választási ígéretek

Az elemző végül a Tisza kampányígéreteit vetette össze az első száz nap intézkedéseivel. Felidézte a 480 forintos üzemanyagárra és a családi pótlék megduplázására vonatkozó vállalásokat, miközben a kormány most már a költségvetési hiányra hivatkozva kiigazításról beszél.

Külön kitért az iskolakezdési támogatásra. Míg Magyar korábban 700 ezer család támogatásáról beszélt, később azonban kiderült, hogy csak 400 ezer gyermek kapna 100 ezer forintos egyszeri összeget, a kialakított rendszer pedig szerinte a kétkeresős családok számára nehezen igénybe vehető.

Dornfeld végül úgy értékelt, Magyar Péter „nem nőtt fel ahhoz a feladathoz, amellyel a magyar emberek őt megbízták”. Szerinte a miniszterelnökből nem vált államférfi, politikáját továbbra is személyes konfliktusai és a korábbi kormánnyal szembeni leszámolás határozzák meg. Az elemző úgy véli, ennek következményeit végső soron Magyarország viseli majd.

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