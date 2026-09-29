Marco Rossi szupererőre és a szabályok betartására vágyik

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A magyar labdarúgó-válogatott 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként, így két forduló után egy ponttal, rúgott gól nélkül Nemzetek Ligája-csoportja utolsó helyén áll. Marco Rossi szövetségi kapitány Varga Barnabás, Bolla Bendegúz és Tóth Rajmund sérüléséről is beszélt a mérkőzés után. Rossi a játékosai hozzáállásával elégedett, míg Willi Orbán kiemelte: Grúzia ellen nyerni kell a következő NL-meccsen.

Koczó Dávid
2026. 09. 29. 5:50
Marco Rossi újra kiemelte, mennyire hiányzik a sérült Varga Barnabás a magyar válogatott keretéből Fotó: AFP/Paul Faith
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– Közelebb álltunk a győzelemhez, a második félidő már kifejezetten jó volt. Nem kaptunk gólt, viszont nem is lőttünk még. Talán szerencsénk sem volt, ilyenkor 

még egy lapáttal rá kell tenni, több helyzetet kell kidolgozni, és előbb-utóbb össze fog jönni a gól

 – tette hozzá Schäfer.

Másik németországi légiósunk, Willi Orbán is kiadta a jelszót a folytatásra.

– Elégedettek nem lehetünk, de rendben voltunk. Az előző meccsen sem játszottunk rosszul, csak néha hiányzott a koncentráció. Egy pontunk van, javulnunk kell, a következő hazai meccset meg kell nyernünk.

 

Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottWilli OrbánSchäfer AndrásNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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