Marco Rossi szupererőre és a szabályok betartására vágyik

– Közelebb álltunk a győzelemhez, a második félidő már kifejezetten jó volt. Nem kaptunk gólt, viszont nem is lőttünk még. Talán szerencsénk sem volt, ilyenkor

még egy lapáttal rá kell tenni, több helyzetet kell kidolgozni, és előbb-utóbb össze fog jönni a gól

– tette hozzá Schäfer.

Másik németországi légiósunk, Willi Orbán is kiadta a jelszót a folytatásra.

– Elégedettek nem lehetünk, de rendben voltunk. Az előző meccsen sem játszottunk rosszul, csak néha hiányzott a koncentráció. Egy pontunk van, javulnunk kell, a következő hazai meccset meg kell nyernünk.