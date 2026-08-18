Rossz hír a Star Wars-rajongóknak: egyelőre nem lesz Kylo Ren-film
Úgy tűnik, egyelőre hiába várják a Star Wars-rajongók Kylo Ren visszatérését: nem készül a The Hunt for Ben Solo című film – írja az IGN. A Steven Soderbergh által több mint két éven át fejlesztett projekt a Skywalker kora után folytatta volna Ben Solo történetét Adam Driverrel a főszerepben, a Lucasfilm vezetője, Dave Filoni szerint azonban jelenleg nincs napirenden a produkció.
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