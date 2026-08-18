Milák Kristóf és Kós Hubert itthon milliókat kap, Romániában meg áll a bál

Romániában David Popovici kritizálja az államot

Mindeközben a szomszédos Romániában áll a bál. Az olimpiai bajnok David Popovici, aki 100 gyorson a bronzérmes Milák előtt győzött és 200-on is nyert a párizsi Eb-n, élesen bírálta a román államot a kifizetetlen pénzdíjak miatt. A helyi sportügynökségnek (ANS) elmaradt jutalomkifizetései vannak a román sportolók felé, köztük olyan eredmények után is, amelyeket még 2024-ben értek el. A tartozások összege meghaladja a 100 millió lejt (mintegy hétmilliárd forint) a gsp.ro cikke szerint.

David Popovici, miután hazatért a párizsi Eb-ről, megszólalt az ügyben, és azt követelte a román államtól, hogy teljesítse a sportolókkal szembeni kötelezettségeit. Hangsúlyozta: sok versenyző számára a jutalmakból származó pénz akár az életét is megváltoztathatja.

– Úgy gondolom, hogy ez a román állam felelőssége, amit komolyan kell venni: jutalmazni kell a román sportolókat. Évek óta hálás vagyok a szponzoraimnak, akik támogattak ezen az úton, de sok olyan sportolót ismerek, akiknek nincsenek meg ugyanazok a feltételeik, amelyek nekem most megadatnak. Sok sportoló számára az a jutalom, amelyre vár, valóban jobbá teheti az életét. Ez a helyzet az országban. Minden alkalmat meg fogok ragadni arra, hogy erre emlékeztessek – jelentette ki Popovici.

Minden alkalommal, amikor sok mikrofon és kamera lesz előttem, el fogom ezt mondani. Meddig várjanak még ezek a sportolók?

– tette fel a kérdést a román úszóklasszis.

Popovici a SwimSwam szerint az Eb 13. legjobban kereső sportolója volt, a két aranyérme után 4000 euró jár neki.