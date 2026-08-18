Alice Weidel: Demokrácia elleni botrány

A Campact a weboldalán kijelentette, hogy a pénzt nem az SPD vagy a Zöldek érdekében vagy segítségével használták fel, hanem a saját párhuzamos kampányukra, a „Stratégiai szavazásra” fordították, amely bizonyos pártoknak kedvez. Az átláthatósági nyilvántartás azonban nem tesz különbséget az ilyen akciók és a pártadományok között. „Nem utalunk át pénzt az SPD-nek vagy a Zöldeknek” – hangsúlyozta a szélsőbaloldali szervezet. Ehelyett arra kéri a választókat, hogy „saját kezdeményezésükre” válasszák meg ezeket a pártokat.

A teljes költségből 160 000 eurót direkt marketingre, 50 000 eurót plakátokra, 100 000 eurót nyomtatott hirdetésekre, 230 000 eurót digitális hirdetésekre és 80 000 eurót ügynökségi szolgáltatásokra különítettek el.

Borítókép: Alice Weidel (Fotó: AFP)