Alice Weidel: Demokrácia elleni botrány

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Alice WeidelNémetországAfD

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A szélsőbaloldali Campact nevű nem kormányzati szervezet több százezer eurót használ fel az SPD és a Zöldek reklámozására a németországi Szász-Anhaltban. Az jobboldali AfD vezetője, Alice Weidel követeli adományozóinak nyilvánosságra hozatalát.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 18. 9:04
Alice Weidel Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
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A Campact a weboldalán kijelentette, hogy a pénzt nem az SPD vagy a Zöldek érdekében vagy segítségével használták fel, hanem a saját párhuzamos kampányukra, a „Stratégiai szavazásra” fordították, amely bizonyos pártoknak kedvez. Az átláthatósági nyilvántartás azonban nem tesz különbséget az ilyen akciók és a pártadományok között. „Nem utalunk át pénzt az SPD-nek vagy a Zöldeknek” – hangsúlyozta a szélsőbaloldali szervezet. Ehelyett arra kéri a választókat, hogy „saját kezdeményezésükre” válasszák meg ezeket a pártokat.

A teljes költségből 160 000 eurót direkt marketingre, 50 000 eurót plakátokra, 100 000 eurót nyomtatott hirdetésekre, 230 000 eurót digitális hirdetésekre és 80 000 eurót ügynökségi szolgáltatásokra különítettek el. 

Borítókép: Alice Weidel (Fotó: AFP)

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