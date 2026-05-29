A 2024-es világbajnok arra is kitért, hogy a Premier League-szezon komoly áldozatokkal jár a játékosok számára. – Tizenhat-tizenhét héten keresztül úton vagyunk, és sokszor a családunk sem lehet velünk. Ilyenkor mindennél jobban akarod azt a trófeát – hangsúlyozta.
PL-győzelme után könnyek között vallott Luke Littler: majdnem feladta a dartsot
A még mindig csak 19 éves világsztár drámai csatában nyerte meg a Premier League-döntőt, majd megtörten beszélt az őt ért támadásokról. Luke Littler azt is elárulta, hogy a folyamatos negatív hangok miatt a visszavonuláson is elgondolkodott.
