Mikel Arteta felforgatja az Arsenalt a BL-döntőre, nem lesz ma álmatlan éjszakája

A története első Bajnokok Ligája-győzelmére törő Arsenal vezetőedzője szerint sokat tanultak a tavalyi, PSG elleni elődöntős vereségből. Mikel Arteta Budapesten, a Puskás Arénában arról beszélt a szombati döntő előtt, hogy alaposan átalakítja a friss angol bajnok kezdő tizenegyét a szezonzáró Premier League-meccséhöz képest. A több mint hat éve az Ágyúsokat irányító spanyol szakember nem vette fel a kapcsolatot nagy elődjével, Arsene Wengerrel, ugyanakkor számos klublegendától kapott bátorító üzeneteket.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 29. 19:47
Mikel Arteta BUDAPEST, HUNGARY - MAY 29: Mikel Arteta, Manager of Arsenal, during the press conference one day ahead of the UEFA Champions League 2026 Final at Puskas Arena on May 29, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by George Wood - UEFA/UEFA via Getty
Mikel Arteta izgatotan várja a PSG elleni BL-döntőt Fotó: George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images Forrás: UEFA
Mikel Arteta játékosa belakták a Puskás Arénát
Mikel Arteta játékosa belakták a Puskás Arénát Fotó: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

Nyílt kártyákkal játszik

A spanyol szakember nem titkolózott, bejelentette, hogy Timber is játékra kész. 

Arteta elmondta, öt helyen is változhat a kezdőcsapata a legutóbbihoz képest. Mondjuk a múlt vasárnap, Crystal Palace otthonában 2-1-re nyerő együttesből – a már a biztos aranyérem tudatában – többek között többek között Rice, Raya, Merino, Gyökeres, Saka és Ödegaard is kimaradt.

Utóbbiról Arteta azt mondta, rábízná az életét is, igazi vezér a csapatkapitány, akit mindenki tisztel. A norvég játékos után az ellenfél edzőjéről, a vele régi barátságot ápoló Luis Enriquéről is megkérdezték az Arsenal trénerét.

– Luis Enrique mindig referencia számomra. Különleges játékos volt, majd edzőként otthon és külföldön is letette a névjegyét. A mentalitása, szellemisége lenyomatot hagyott a csapatain. A PSG-vel tavaly a Bl-t is megnyerte – mondta Mikel Arteta. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

