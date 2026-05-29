Mikel Arteta felforgatja az Arsenalt a BL-döntőre, nem lesz ma álmatlan éjszakája

Nyílt kártyákkal játszik
A spanyol szakember nem titkolózott, bejelentette, hogy Timber is játékra kész.
Arteta elmondta, öt helyen is változhat a kezdőcsapata a legutóbbihoz képest. Mondjuk a múlt vasárnap, Crystal Palace otthonában 2-1-re nyerő együttesből – a már a biztos aranyérem tudatában – többek között többek között Rice, Raya, Merino, Gyökeres, Saka és Ödegaard is kimaradt.
Utóbbiról Arteta azt mondta, rábízná az életét is, igazi vezér a csapatkapitány, akit mindenki tisztel. A norvég játékos után az ellenfél edzőjéről, a vele régi barátságot ápoló Luis Enriquéről is megkérdezték az Arsenal trénerét.
– Luis Enrique mindig referencia számomra. Különleges játékos volt, majd edzőként otthon és külföldön is letette a névjegyét. A mentalitása, szellemisége lenyomatot hagyott a csapatain. A PSG-vel tavaly a Bl-t is megnyerte – mondta Mikel Arteta.
