Az öt legjobb Tom Hardy-film – Legenda + videó

London alvilágának leghírhedtebb ikerpárja egyetlen színész elképesztő kettős alakításában kel életre.

Csépányi Balázs
2026. 05. 29. 20:00
2. Legenda (2015)

E heti mozink egy 2015-ben bemutatott brit–amerikai életrajzi bűnügyi film, amelyet Brian Helgeland írt és rendezett. Valós személyek, a hírhedt Kray ikerpár története, akik az 1960-as évek londoni alvilágának meghatározó figurái voltak.

Tom Hardy
A történet a Kray ikrek felemelkedését követi nyomon az 1960-as évek Londonjában Fotó: Mafab.hu

A film legnagyobb különlegessége, hogy mindkét főszerepet Tom Hardy alakítja: egyszerre játssza a hidegfejű Reggie és a kiszámíthatatlan Ronnie Kray karakterét. A film zenéjét Carter Burwell szerezte, aki finom, visszafogott dallamokkal egészítette ki a film erőszakos és feszült világát. Emellett számos korszakidéző sláger is hallható a filmben, amelyek tovább erősítik a mozi korhű atmoszféráját.

A film látványvilága és hangulata erősen idézi a hatvanas évek Londonját elegáns kosztümökkel, korhű díszletekkel és markáns vizuális stílussal.

A történet

A történet a Kray ikrek felemelkedését követi nyomon az 1960-as évek Londonjában. Miközben Reggie próbálja üzleti alapokra helyezni a birodalmukat, testvére, Ronnie egyre kiszámíthatatlanabb és veszélyesebb viselkedése fokozatosan mindent veszélybe sodor.

Tom Hardy alakítása a filmben

Hardy a mozi legnagyobb erőssége, hiszen egyszerre játssza Reggie és Ronnie Kray karakterét. Két teljesen eltérő személyiségű testvért alakít: Reggie higgadt és számító, míg Ronnie kiszámíthatatlan és félelmetes figura.

Tom Hardy
A Legenda egyszerre stílusos gengszterfilm és erőteljes karakterdráma  Fotó: Mafab.hu

Hardy nemcsak külsőleg különíti el a karaktereket, hanem beszédmóddal, mozgással és viselkedéssel is két teljesen önálló személyiséget teremt. Kettős alakítását sokan pályafutása egyik legjobb teljesítményének tartják.

Érdekességek a filmről

  • Tom Hardy kettős szerepe a film egyik legnagyobb erőssége lett.
  • A két testvér közös jeleneteit speciális technikai megoldásokkal forgatták le.
  • A film alapja John Pearson könyve volt, amely a Kray testvérek életét dolgozta fel.
Tom Hardy
Tom Hardy kettős szerepe a film egyik legnagyobb erőssége lett Fotó: Mafab.hu
  • A produkció erősen támaszkodik a brit gengszterfilmek hagyományaira.
  • Tom Hardy alakítását sok kritikus a karrierje egyik legjobb teljesítményének nevezte.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Legenda egyszerre stílusos gengszterfilm és erőteljes karakterdráma. A film legnagyobb vonzereje kétségtelenül Tom Hardy lenyűgöző kettős alakítása, amely külön-külön is emlékezetes karakterekké teszi a Kray ikreket. Azoknak ajánlott, akik szeretik a valós eseményeken alapuló bűnügyi történeteket, a brit gengszterfilmek világát és az erős színészi játékot.

Idővonal – 2015, amikor a Legenda bemutatásra került 🎬

A Tom Hardy filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten győztest hirdetünk, az aranyérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Tom Hardy alakítását sok kritikus a karrierje egyik legjobb teljesítményének nevezte (Fotó: Mafab.hu)

 

