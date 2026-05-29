Az öt legjobb Tom Hardy-film – Legenda + videó

2. Legenda (2015)
E heti mozink egy 2015-ben bemutatott brit–amerikai életrajzi bűnügyi film, amelyet Brian Helgeland írt és rendezett. Valós személyek, a hírhedt Kray ikerpár története, akik az 1960-as évek londoni alvilágának meghatározó figurái voltak.
A film legnagyobb különlegessége, hogy mindkét főszerepet Tom Hardy alakítja: egyszerre játssza a hidegfejű Reggie és a kiszámíthatatlan Ronnie Kray karakterét. A film zenéjét Carter Burwell szerezte, aki finom, visszafogott dallamokkal egészítette ki a film erőszakos és feszült világát. Emellett számos korszakidéző sláger is hallható a filmben, amelyek tovább erősítik a mozi korhű atmoszféráját.
