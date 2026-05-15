Az öt legjobb Tom Hardy-film – Fékezhetetlen + videó

4. Fékezhetetlen (2012)

E heti mozink egy 2012-ben készült amerikai bűnügyi dráma, amelyet John Hillcoat rendezett. A forgatókönyvet Nick Cave írta. A film egy igaz történeten alapuló regény adaptációja, amely a szesztilalom idején működő Bondurant testvérek történetét meséli el.

A főszerepekben Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain, Guy Pearce és Gary Oldman látható. A film zenéjét Nick Cave és Warren Ellis jegyzik. A melankolikus, bluesos és folkos hangzásvilág tökéletesen illeszkedik a történet nyers, poros atmoszférájához. A zene egyszerre idézi meg a korszak Amerikáját és erősíti a film komor, feszültséggel teli hangulatát.

A történet

A történet a Bondurant fivéreket követi nyomon a harmincas évek Amerikájában, amikor illegális szeszfőzésből tartják fenn magukat. Amikor egy kegyetlen különleges ügynök megpróbálja megtörni őket, a testvéreknek mindent kockára kell tenniük a túlélésért és a szabadságukért.

Tom Hardy alakítása a filmben

Hardy Forrest Bondurant szerepében rendkívül visszafogott, mégis elementáris erejű alakítást nyújt. Karaktere kemény, szótlan és szinte legendás figuraként jelenik meg, akinek puszta jelenléte is tekintélyt sugároz. Hardy minimális gesztusokkal és kevés párbeszéddel is erőteljesen közvetíti Forrest belső erejét és sérülékenységét. Ez az egyik legletisztultabb, legfegyelmezettebb alakítása.

Érdekességek a filmről

A történet valós eseményeken alapul.

Nick Cave nemcsak írta a forgatókönyvet, hanem a zenei világ kialakításában is szerepet vállalt.

Tom Hardy karaktere, Forrest Bondurant kevés szóval, mégis rendkívül erőteljesen hat.

A film nyers, realista erőszak-ábrázolása sok kritikát és dicséretet is kapott.

A kosztümök és a díszletek hitelesen idézik meg a szesztilalom korszakát.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Fékezhetetlen egy sötét, erőteljes gengszterdráma, amely kiváló színészi alakításokra és hiteles atmoszférára épít. A film azoknak ajánlott, akik szeretik a lassan építkező, karakterközpontú történeteket, valamint a történelmi hátterű bűnügyi drámákat.