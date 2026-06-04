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Navracsics Tibor: Orbán Viktorban megvan az erő a Fidesz megújításához + videó

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Navracsics Tibor szerint Orbán Viktoron nem látszanak a kifáradás jelei, és képes lehet a Fidesz megújítására, valamint a politikai közösség egyben tartására. A korábbi miniszter erről a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastben beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 21:17
Navracsics Tibor Forrás: Facebook
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A jövőt illetően közölte: 

a Fidesz mindig szervezeti újítással reagált a választási vereségre, s ezek mindig sikeresek voltak.

 Jelenleg is arról szólnak a találkozók, hogy meghatározzák, miként lehet „új életet, új véráramot hozni a párt testébe”.

Saját szerepéről Navracsics Tibor azt mondta: nem frontpolitikai szerepre kapott felkérést, hanem hogy

 a polgármesterekkel, a közgyűlési elnökökkel tartsa a kapcsolatot, és biztosítsa az információ áramlását az országgyűlési frakció, az elnök és az önkormányzati szféra között.

Az új kormány által előrevetített vizsgálóbizottságok kapcsán Navracsics Tibor semmi jóra nem számít, mivel azokat olyan „show-műsoroknak tekinti, mint a kommunizmus idején a kirakatperek voltak. „Megpróbálnak mindannyiunkat meghurcolni, nekem ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióim” – fogalmazott, hozzátéve, hogy mindez a magyar demokráciát az alapjaiban fogja felforgatni, mert olyan mértékben fogja rontani a közbizalmat Magyarországon, ami a hétköznapokban is le fog csapódni. Az ugyanis, hogy bíróságok helyett vizsgálóbizottságok fognak majd eljárni, a jogállamiság egyik alapelvét sérti.

A köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban úgy vélekedett:

az alkotmányban van meghatározva, miként választják meg a köztársasági elnököt és hogyan, milyen esetekben szűnhet meg a tisztség.

 „Egy alkotmányos kérdésről van szó […] ez nem többségi, nem demokráciakérdés” – mutatott rá, kiemelve, hogy várhatóan nem állnak fenn olyan esetek, amelyek a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével járnak, így Sulyok Tamás a helyén maradhat.

Az uniós források hazahozataláról azt mondta:

a dolgok ugyanúgy állnak, mint az előző kormány idején, a mostani miniszterelnök egy pozitív szándéknyilatkozatot kapott az Európai Bizottság elnöke részéről, de ehhez teljesíteni kell számos feltételt, méghozzá gyorsan.

A jelenlegi parlamenti többségről és a kormányról azt mondta: kiszámíthatatlan a jövő, hiszen egy 29 fős párt egy 141 fős országgyűlési frakcióval irányítja az országot. Szerinte 

lassan látnunk kellene azokat a törvényjavaslatokat, amelyek megvalósítják a terveiket, illetve kirajzolják azt, hogy milyen Magyarországot akarnak például a jövő évi költségvetésben. 

Ugyanakkor nem látott még olyan törvényjavaslatot, amely érdemben orvosolná az általuk felhánytorgatott problémákat.
Eddig szerinte jobbára politikai és szimbolikus törvényjavaslatok születtek, de az fogja eldönteni, hogy a miniszterelnök és a kormánya mennyire erős, népszerű és támogatott, hogy a döntéseiket hogyan tudják végigvinni.

Az elszámoltatások kapcsán Navracsics Tibor közölte: 

a politika egyik gyakorlatává vált, hogy büntetőjogi eszközökkel próbálják meg a riválisok egymást lehetetlenné tenni, de szerinte a választópolgárok különbséget tudnak tenni a jogellenes cselekedetek és a politikában való jelenlét, az értékek képviselete között.

Magyar Péter politikai megnyilvánulásairól azt mondta, ő Magyarország miniszterelnöke, és nem egy osztályfőnök, hogy megdorgáljon vagy megdicsérjen másokat. Ehelyett beszólogat, kiabál, sérteget, ami a magyar demokrácia számára is színvonalesés – értékelt Navracsics Tibor.

Borítókép: Navracsics Tibor (Forrás: Facebook)


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