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Eszenyi EnikőCsokonai Nemzeti Színház Debrecenszínház

Eszenyi Enikő bocsánatkérése ellenére a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója rendkívüli döntést hozott

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„Színházunk biztonságos munkakörnyezetének megőrzése érdekében a mai nappal végleges döntést hozok, amely alapján a Primadonnák produkciót kivesszük a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen 2026/27-es műsorából” – írta hivatalos közleményében Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 15:39
Fotó: Szabolcs László
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A Csokonai Nemzeti Színház a jövőben professzionális segítséggel kívánja kezelni a hasonló szituációkat. A közlemény szerint már megkezdődtek a tárgyalások egy szervezettel:

Ez ügyben elindult színházunk és a Biztonságos Terek Alapítvány közti kapcsolatfelvétel, a jövő évadban az ő szakmai útmutatásaik szerint igyekszünk majd szakértőket bevonni a folyamatokba, és a hasonló helyzeteket elkerülni.

Vadász Dániel megerősítette, hogy elkötelezett a társulattal folytatott párbeszéd megújítása mellett, és hosszú távú feltételek megteremtésén dolgozik. Ennek egyik első lépéseként a június 15-én indulóOrszágos Színházi Találkozó keretein belül egy kerekasztal-beszélgetést is szerveznek, ahol „igyekszünk távlati célokat megfogalmazni, valamint releváns kérdésfeltevéseket is elindítani”.

A nyilatkozat végén a színház igazgatója személyes hangvételű üzenettel zárta sorait:

Elnézést kérek mindazoktól, akiket intézkedéseim érzékenyen vagy rosszul érintettek.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt a debreceni Csokonai Nemzeti Színház egyik előadásának felfüggesztése és az elmúlt időszakban felerősödő szakmai kritikák után közleményben kért bocsánatot Eszenyi Enikő mindazoktól, akikkel a Vígszínház igazgatójaként méltatlanul bánt. A színésznő azt írta: sokáig úgy hitte, a színház mindennél fontosabb, ma azonban már belátja, hogy tévedett. A rendező teljes nyilatkozatát egy korábbi cikkünkben közöltük.

 

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