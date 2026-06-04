A magyar válogatott túlélte a halálcsoportot, továbbjutott a vb-n

Mongólia fejet hajtott

Kiválóan kezdett a magyar csapat, Böröndy ziccerével és Papp triplájával rögtön 3-0-s előnyre tett szert a mongol válogatott ellen. Óriási tempóban játszottak a magyar lányok, minden egyes labdára kettőzött erővel startoltak rá, és szerencséjük is volt, mert a mongolok első kosarára közel öt percet kellett várni. Igaz, ekkor már érződött, hogy az ausztrálok elleni csata sokat kivett a játékosokból, sok volt a pontatlanság a támadások alatt.

A magyar válogatott szellemi vezére Papp Dia volt, aki a kispadról is biztatta a társakat Fotó: Facebook/MKOSZ

Takács-Kiss Virág kimaradt büntetője után egy hárompontossal 5-3-ra zárkóztak fel a mongolok a pontszegény találkozón. Takács-Kiss háromszor is visszaszedte a lepattanót a rontott dobásai után, majd Lelik Réka erőszakossága ért két kosarat a magyaroknak.

8-4-nél erőre kapott Jakab Máté együttese, és a lelátókon is hallatszott a „Ria, Ria, Hungária”. Papp triplája a legjobbkor érkezett, Takács-Kiss szemfüles kosarával 12-5-re vezetett a magyar válogatott.

A mongolok főleg távolról és kapkodva próbálkoztak, vajmi kevés sikerrel. A végén Takács-Kiss Virág talált be, 17-6-ra nyertek a magyarok, s így harmadik helyen továbbjutottak a play-in körbe, ahol Lettországgal csapnak majd össze péntek este.