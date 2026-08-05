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Megvan Mohamed Szalah új csapata – akár a Fradi ellen is debütálhat

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A török labdarúgó-bajnokságban folytatja pályafutását az egyiptomi szélső. Mohamed Szalah a Trabzonspor játékosa lesz az orvosi vizsgálat után, kétéves szerződést köthet új klubjával.

Wiszt Péter
2026. 08. 05. 12:22
Mohamed Szalah a Trabzonspornál folytatja karrierjét Fotó: AFP/Ozan Kose
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