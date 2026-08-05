A BL-főtáblás Villarreal szombaton a Sallai Rolandot is foglalkoztató török Galatasaray otthonában játssza utolsó edzőmérkőzését, majd megkezdi a spanyol bajnokság új idényét.
Gulácsi Péter máris a Villarreal kezdőcsapatában kapott helyet
Szerda délelőtt a Villarreal labdarúgócsapata a hatodik nyári felkészülési mérkőzésére készült. Gulácsi Péter a Levante ellen első alkalommal szerepelt a klub kötelékében, és rögtön a kezdőcsapatban kapott helyet, sőt végig is játszotta a találkozót, amelyen gólt sem kapott.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!