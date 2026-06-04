orosz-ukrán háborúPutyinsajtótájékoztató

Putyin: Oroszország – ha kell – legyőzi Ukrajnát

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A Kreml aktuális geopolitikai és katonai stratégiájába engedett betekintést az orosz elnök szokásos, évente megrendezett nemzetközi sajtótájékoztatója. Vlagyimir Putyin határozott üzenetet küldött a Nyugatnak az orosz–ukrán háború kapcsán, és a békés rendezés mikéntjét is kifejtette. A legújabb orosz hiperszonikus rakétával összefüggésben vészjósló kijelentést tett, miközben a kínai és kazah együttműködés is napirendre került.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 21:15
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
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Zelenszkij nyílt levélben fordult az orosz elnökhöz

Amikor több mint 26 évvel ezelőtt hatalomra került Oroszországban, Ukrajnában sokan pozitívan viszonyultak önhöz. [...] De ez már a múlté

 – kezdte levelét Zelesznkij. Majd kitért rá, hogy az ukránok többsége pozitívan élte meg, hogy az ukrán drónok „meglátogatták” a szentpétervári rendezvény megnyitóját. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna megvédte függetlenségét, és meg is fogja őrizni – minden jóslat ellenére. 

Most önön múlik a döntés. Állítsa le a háborút! Ukrajna felajánlja a háború befejezését. Találkozót javaslok

– írta a levélben, majd kitért rá, hogy Európa részvételére is szükség lesz a tárgyalásokon – olyan emberekre, akik valóban képesek befolyásolni a helyzetet. Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok tisztviselőinek szintén ott kell majd lenniük az egyeztetéseken. Ukrajna pedig készen áll a további fogolycserékre, és Zelenszkij szerint ez jó előzménye lehet a háború befejezésének. A levelet azzal zárta:

Ha nem jut arra a következtetésre, hogy ennek a háborúnak véget kell vetni, Ukrajna továbbra is harcolni fog a létezéséért. De önnek is sokkal többet kell majd harcolnia a saját létezéséért – nem Oroszországéért, hanem a sajátjáért [...] amikor Oroszország elfárad, változások következnek majd be.

Oroszország és Kína szövetsége

Oroszország nem valaki ellen, hanem egymás kölcsönös érdekeit szem előtt tartva folytat együttműködést Kínával, és az ázsiai térségben évtizedek munkájával épült ki a partneri viszony. Az orosz államfő megjegyezte, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása óta hangzottak el bírálatok, viszont Oroszország és Kína természetes szövetségesek, kapcsolatuk alapelvei pedig évszázadok alatt formálódtak – számolt be róla az Iszvesztyija orosz lap.

Az államfő hozzátette, hogy Kína fejlődik, és egyre nagyobb szerepet tölt be a világgazdaságban és a világpolitikában, amit az orosz fél figyelemmel kísért, miközben közös munkát végeznek. Az elnök szerint a két ország gazdasági növekedése új lehetőségeket nyit, különösen az új gazdaság területein. 

Hozzátette, hogy a felek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a mesterséges intelligenciával, információs technológiákkal, biotechnológiával és genetikával kapcsolatos irányvonalra.

A katonai és haditechnikai együttműködés témáját érintve az orosz vezető kijelentette, hogy az a hagyományos keretek között folytatódik, ami nem számít újdonságnak. Elmondta, hogy Moszkva és Peking közösen végez fejlesztéseket, és ez a tevékenység nem kapcsolódik az ukrajnai vagy közel-keleti eseményekhez. 

Orosz–kazah együttműködés

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország és Kazahsztán kapcsolatai felfelé ívelő pályán vannak – írja az Iszvesztyija másik cikke. Ugyanakkor Kazahsztánt „nem könnyű partnernek” nevezte, hozzátéve, hogy a két ország között számos kérdésben zajlanak viták. Ezek közé tartoznak az ipar, a pénzügyek és a befektetések területei, valamint a közös projektek megvalósítása. Ugyanakkor Moszkva és Asztana mindig törekszik a kompromisszumos megoldások megtalálására.

Minden világos, megértjük egymást. Egy nyelvet beszélünk

 — jegyezte meg. Putyin külön kitért az oktatási együttműködésre is. Felidézte, hogy Kazahsztánban elindult egy olyan rendszer, amely a Sirius oktatási központ modelljén alapul, és tehetséges gyermekek felkutatásával, valamint támogatásával foglalkozik. Az együttműködés további ígéretes területei között az orosz elnök az energiát, az ipart és az űripart nevezte meg. Külön kiemelte a kazahsztáni atomerőmű építésének projektjét is.

Kazahsztán egy olyan ország, amely nagyon gazdag erőforrásokkal rendelkezik, olyanokkal, amelyekre világszerte nagy szükség van. Például a fűtőanyaggal az atomerőművekhez – ezen a területen is sikeresen együttműködünk Kazahsztánnal

— hangsúlyozta. Elmondása szerint az atomenergia fejlesztése lehetővé teszi Kazahsztán számára az energiaellátás diverzifikálását, emellett folytatják az uránkitermelés területén való együttműködést is. Összegzése szerint ezek a projektek új ágazatot hoznak létre Kazahsztánban.

A lap egy másik cikke kitért arra is, hogy Putyin emlékeztetett arra a lehetőségre, hogy „akár már holnap” újraindíthatók a gázszállítások Németországba és a Gazprom soha nem mondott le erről a lehetőségről. A helyzet előzménye – ahogy arról lapunk is beszámolt –, hogy a Barátság vezetéken keresztül május 1-jétől kezdve nem érkezik kazah kőolaj Németországba. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

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