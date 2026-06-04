Zelenszkij nyílt levélben fordult az orosz elnökhöz

Amikor több mint 26 évvel ezelőtt hatalomra került Oroszországban, Ukrajnában sokan pozitívan viszonyultak önhöz. [...] De ez már a múlté

– kezdte levelét Zelesznkij. Majd kitért rá, hogy az ukránok többsége pozitívan élte meg, hogy az ukrán drónok „meglátogatták” a szentpétervári rendezvény megnyitóját. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna megvédte függetlenségét, és meg is fogja őrizni – minden jóslat ellenére.

Most önön múlik a döntés. Állítsa le a háborút! Ukrajna felajánlja a háború befejezését. Találkozót javaslok

– írta a levélben, majd kitért rá, hogy Európa részvételére is szükség lesz a tárgyalásokon – olyan emberekre, akik valóban képesek befolyásolni a helyzetet. Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok tisztviselőinek szintén ott kell majd lenniük az egyeztetéseken. Ukrajna pedig készen áll a további fogolycserékre, és Zelenszkij szerint ez jó előzménye lehet a háború befejezésének. A levelet azzal zárta:

Ha nem jut arra a következtetésre, hogy ennek a háborúnak véget kell vetni, Ukrajna továbbra is harcolni fog a létezéséért. De önnek is sokkal többet kell majd harcolnia a saját létezéséért – nem Oroszországéért, hanem a sajátjáért [...] amikor Oroszország elfárad, változások következnek majd be.

Oroszország és Kína szövetsége

Oroszország nem valaki ellen, hanem egymás kölcsönös érdekeit szem előtt tartva folytat együttműködést Kínával, és az ázsiai térségben évtizedek munkájával épült ki a partneri viszony. Az orosz államfő megjegyezte, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása óta hangzottak el bírálatok, viszont Oroszország és Kína természetes szövetségesek, kapcsolatuk alapelvei pedig évszázadok alatt formálódtak – számolt be róla az Iszvesztyija orosz lap.