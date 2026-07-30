Robbanás történt Lengyelországban, miután Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen + videó

Az Ukrajna elleni orosz légitámadások miatt korai figyelmeztető rendszert aktiváltak Lublinban és a Lublini vajdaság több más régiójában.

Mi történt az éjjel?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök reggel a közösségi oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben közölte, hogy egy újabb nagyszabású orosz támadásban összesen nyolc ember halt meg – írja az Ukrinform.

Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 280 támadó drónt lőtt ki.

„Ma este egy orosz rakétatámadás a Dnyiproi megyei Radusnében megölt egy szülőt és három gyermekét. További két gyermeket élve húztak ki a romok alól. Egy átlagos lakóépületet teljesen elpusztított egy ballisztikus rakéta... Lvivben szintén munkálatok folynak a találat helyszínén – eltakarítják a romokat, embereket keresnek. Összesen nyolc halálos áldozatról tudni az országban. Részvétem a családoknak és szeretteiknek... Több tucat ember megsérült, mindenki megkapja a szükséges orvosi segítséget. Minden szükséges szolgálatot bevontak” – mondta Zelenszkij.