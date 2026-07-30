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Robbanás történt Lengyelországban, miután Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen + videó

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Egy azonosítatlan tárgy csapódott be csütörtök hajnalban egy lengyel faluban, mintegy 95 kilométerre az ukrán határtól, robbanást okozva – közölték a lengyel hatóságok. A robbanás után a lakosok azonnal értesítették a hatóságokat. Oroszország az éjjel ismét nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 30. 8:36
F-16-os Fotó: MEHMET FUTSI Forrás: ANADOLU
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Az Ukrajna elleni orosz légitámadások miatt korai figyelmeztető rendszert aktiváltak Lublinban és a Lublini vajdaság több más régiójában. 

Mi történt az éjjel?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök reggel a közösségi oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben közölte, hogy egy újabb nagyszabású orosz támadásban összesen nyolc ember halt meg – írja az Ukrinform.

Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 280 támadó drónt lőtt ki.

„Ma este egy orosz rakétatámadás a Dnyiproi megyei Radusnében megölt egy szülőt és három gyermekét. További két gyermeket élve húztak ki a romok alól. Egy átlagos lakóépületet teljesen elpusztított egy ballisztikus rakéta... Lvivben szintén munkálatok folynak a találat helyszínén – eltakarítják a romokat, embereket keresnek. Összesen nyolc halálos áldozatról tudni az országban. Részvétem a családoknak és szeretteiknek... Több tucat ember megsérült, mindenki megkapja a szükséges orvosi segítséget. Minden szükséges szolgálatot bevontak” – mondta Zelenszkij.

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