A berlini terrortámadás után Ausztriában szigorítanának

Rendőrautók a berlini támadás helyszínén

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„Ez a radikalizálódás már nem imakörökben vagy mellékutcai mecsetekben történik” – mondta Bauer, és kiemelte:

Az algoritmus kifejezetten az extrém tartalmakat erősíti fel a kapcsolatot kereső fiatalok körében.

Európa-ügyi miniszterként Bauer az uniós szintű szabályozás szigorítását is szorgalmazza: az iszlamista gyűlöletbeszédű prédikátorok Európai Unióba való beutazási tilalmát követeli, és fiókjaik azonnali blokkolását. Továbbá úgy véli, hogy jogi keretekre van szükség a bűncselekményeket elkövető menedékkérők harmadik országokba történő kitoloncolásának megkönnyítéséhez, még akkor is, ha a származási országukba való visszatérést az Emberi Jogok Európai Egyezménye tiltja.

Friedrich Merz német kancellár a támadás után Németországban is elrendelte azon jogi lehetőségek vizsgálatát, amelyekkel szigorúbban korlátozható a potenciálisan veszélyesként azonosított radikális személyek mozgásszabadsága.

Borítókép: Megemlékezés a berlini terrortámadás után (Fotó: AFP)