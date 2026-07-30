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A berlini terrortámadás után Ausztriában szigorítanának

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A berlini Christopher Street Day rendezvényen történt iszlamista támadást követően Claudia Bauer osztrák integrációs miniszter elektronikus nyomkövetőket sürget a potenciális terroristák számára. Egy interjúban kitért arra a kérdésre is, hogy a támadóktól meg kellene-e vonni az állampolgárságot.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 30. 7:56
Virágok a berlini terrortámadás utáni megemlékezésen Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS Forrás: NurPhoto
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Rendőrautók a berlini támadás helyszínén Fotó: AFP
Rendőrautók a berlini támadás helyszínén
Fotó: AFP

„Ez a radikalizálódás már nem imakörökben vagy mellékutcai mecsetekben történik” – mondta Bauer, és kiemelte:

Az algoritmus kifejezetten az extrém tartalmakat erősíti fel a kapcsolatot kereső fiatalok körében.

Európa-ügyi miniszterként Bauer az uniós szintű szabályozás szigorítását is szorgalmazza: az iszlamista gyűlöletbeszédű prédikátorok Európai Unióba való beutazási tilalmát követeli, és fiókjaik azonnali blokkolását. Továbbá úgy véli, hogy jogi keretekre van szükség a bűncselekményeket elkövető menedékkérők harmadik országokba történő kitoloncolásának megkönnyítéséhez, még akkor is, ha a származási országukba való visszatérést az Emberi Jogok Európai Egyezménye tiltja.

Friedrich Merz német kancellár a támadás után Németországban is elrendelte azon jogi lehetőségek vizsgálatát, amelyekkel szigorúbban korlátozható a potenciálisan veszélyesként azonosított radikális személyek mozgásszabadsága.

Borítókép: Megemlékezés a berlini terrortámadás után (Fotó: AFP)

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