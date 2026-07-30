fővárosi közgyűléskiss ambruskarácsony gergelymagyar közlönyfővárosi önkormányzat

Elhasalt Karácsony közösségi költségvetése, miközben újabb milliárdokat bukott a főváros

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hiába szavaztak évről évre a budapestiek a fővárosi közösségi költségvetés ötleteire, a Karácsony Gergely vezette önkormányzat egyre kevesebb vállalást teljesített. Az elmúlt két ciklusban már egyetlen nyertes projekt sem valósult meg, miközben a főváros végül a program újabb fordulóját is elhalasztotta.

Gábor Márton
2026. 07. 30. 5:50
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alapfeladatokra kérnek pénzt a budapestiek

A közösségi költségvetések nyertes projektjei évek óta azt mutatják, hogy a budapestiek jelentős része olyan fejlesztéseket szeretne megvalósítva látni, amelyek normál esetben a fővárosi önkormányzat alapfeladatai közé tartoznának.

Visszatérő igény a kerékpárutak és kerékpártárolók építése, a közvilágítás fejlesztése, a közvécék kialakítása, az ivókutak telepítése, a gyalogátkelők létesítése, az akadálymentesítés, valamint 

a parkok rendbetétele, a faültetés és a zöldfelületek bővítése.

A korábbi években ugyanakkor több olyan ötlet is bekerült a döntőbe, amely inkább társadalmi vagy ideológiai célokat szolgált volna. A nyertes vagy támogatott javaslatok között szerepelt például LMBTQ-közösségi ház létrehozása, az aluljárók üzlethelyiségeinek civil szervezetek számára történő átadása, hajléktalansággal kapcsolatos érzékenyítőprogramok, illetve meseolvasás hajléktalan embereknek.

Magyar Péterék inkasszózzák a fővárost

A közösségi költségvetés ötleteinek megvalósítása helyett a főváros kénytelen adót fizetni. A Tisza-kormány hivatalba lépésével egy időben ugyanis a városvezetés mögül a liberális médiaháttér eltűnt, a Tisza-kormányban szövetségest egyelőre nem talált, adóznia azonban továbbra is kell a Karácsony Gergely vezette fővárosnak. Nemrég annak ellenére emeltek le újabb 7,5 milliárd forintot Budapest számlájáról, hogy a kormány korábban október közepéig haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a Fővárosi Önkormányzatnak nem kellett volna áprilisban és júliusban megfizetnie az esedékes részleteket, a teljes, 86 milliárd forintos összeget azonban 

október 15-ig egy összegben kell teljesítenie.

A mostani inkasszó nem az első volt az idén. Januárban – még az előző kormány időszakában – 11,7 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról, így az idei közvetlen inkasszók összege már meghaladja a 19 milliárd forintot.

Emellett továbbra is működik az a korábban kialakult gyakorlat, hogy az állam a Budapestnek járó havi támogatások egy részét nem utalja át, hanem a szolidaritási hozzájárulás terhére számolja el. Kiss Ambrus korábbi tájékoztatása szerint ezen a módon további mintegy 10 milliárd forintot vontak el a fővárostól, vagyis összesen már közel 29 milliárd forinttal csökkent Budapest idei forrása. A főváros 80 milliárd forintos folyószámlahitel szeptember 19-én lejár, Kiss Ambrus közlése szerint pedig mindössze eddig biztosítható a főváros működése. 

Feltűnő változás ugyanakkor a baloldali nyilvánosság reakciója is. Míg az Orbán-kormány idején egy-egy, a szolidaritási hozzájárulással összefüggő inkasszót rendszerint éles politikai támadások, rendkívüli sajtótájékoztatók és a kormányt Budapest kivéreztetésével vádoló nyilatkozatok követtek, addig a Tisza-kormány hivatalba lépése óta végrehajtott hasonló intézkedések 

jóval visszafogottabb visszhangot kaptak a baloldali médiában és az óellenzéki politikusok részéről. 

Noha a főváros számlájáról ezúttal is milliárdos összeget vontak le, az ügy nem vált országos politikai kampány témájává, annak ellenére, hogy Budapest szeptember közepére ismét csődközeli helyzetben találhatja magát. 

Borítókép: Karácsony Gerely főpolgármester és Orbán Árpád, a Fővárosi Közgyűlés tiszás frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpéter gábor

Elődök

Pilhál György avatarja

Hogy az ÁVH-tól koppintottak, az egy dolog, de mintha Szálasi-elemek is felbukkannának a tervezetben

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu