Elhasalt Karácsony közösségi költségvetése, miközben újabb milliárdokat bukott a főváros

Alapfeladatokra kérnek pénzt a budapestiek

A közösségi költségvetések nyertes projektjei évek óta azt mutatják, hogy a budapestiek jelentős része olyan fejlesztéseket szeretne megvalósítva látni, amelyek normál esetben a fővárosi önkormányzat alapfeladatai közé tartoznának.

Visszatérő igény a kerékpárutak és kerékpártárolók építése, a közvilágítás fejlesztése, a közvécék kialakítása, az ivókutak telepítése, a gyalogátkelők létesítése, az akadálymentesítés, valamint

a parkok rendbetétele, a faültetés és a zöldfelületek bővítése.

A korábbi években ugyanakkor több olyan ötlet is bekerült a döntőbe, amely inkább társadalmi vagy ideológiai célokat szolgált volna. A nyertes vagy támogatott javaslatok között szerepelt például LMBTQ-közösségi ház létrehozása, az aluljárók üzlethelyiségeinek civil szervezetek számára történő átadása, hajléktalansággal kapcsolatos érzékenyítőprogramok, illetve meseolvasás hajléktalan embereknek.

Magyar Péterék inkasszózzák a fővárost

A közösségi költségvetés ötleteinek megvalósítása helyett a főváros kénytelen adót fizetni. A Tisza-kormány hivatalba lépésével egy időben ugyanis a városvezetés mögül a liberális médiaháttér eltűnt, a Tisza-kormányban szövetségest egyelőre nem talált, adóznia azonban továbbra is kell a Karácsony Gergely vezette fővárosnak. Nemrég annak ellenére emeltek le újabb 7,5 milliárd forintot Budapest számlájáról, hogy a kormány korábban október közepéig haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a Fővárosi Önkormányzatnak nem kellett volna áprilisban és júliusban megfizetnie az esedékes részleteket, a teljes, 86 milliárd forintos összeget azonban

október 15-ig egy összegben kell teljesítenie.

A mostani inkasszó nem az első volt az idén. Januárban – még az előző kormány időszakában – 11,7 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról, így az idei közvetlen inkasszók összege már meghaladja a 19 milliárd forintot.