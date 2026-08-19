Ma lép hivatalba Baka András

Az Országgyűlés július 13-án elfogadta az alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás pedig 5 nap múlva bejelentette, hogy aláírja azt, de súlyos tartalmi ellenvetéseit fejezte ki, a módosítást a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenteljes történelmi példájának nevezte.

Július közepén Polgár Judit sakkolimpiai bajnok köztársasági elnökké választását javasolta a tudomány, kultúra és sport tizenhat szereplője, majd Magyar Péter is, azonban Polgár Judit nem vállalta a pozíciót.

A kormányfő a következő hetekben találkozott Fülöp Botond ügyvéddel, aki 2024-ben Vidéki Prókátor néven hívta fel a sajtó figyelmét a kegyelmi ügyre, Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal és Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is.

A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást jelölte köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk Mozgalom Tóth Máté energiajogászt javasolta a tisztségre, de a jelölés érvényességéhez szükséges 40 képviselői aláírást a hatfős frakció nem csatolta. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyok Tamás eltávolítását.

Az Alkotmánybíróság lesöpörte az ellenzéki pártok beadványát

A két ellenzéki párt az Alkotmánybírósághoz is fordult az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. Ha a beadványnak helyt adott volna a testület, akkor az az abszurd helyzet is előállt volna, hogy két köztársasági elnöke lett volna Magyarországnak. A testület augusztus 17-én végül hatáskör hiányára hivatkozva visszautasította a beadványt.

Fontos megemlíteni, hogy korábban Sulyok Tamás is az Alkotmánybírósághoz fordult, ám hét alkotmánybíró közölte, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a folyamatban, így határozatképtelenné vált a már meghirdetett ülés, amin Sulyok Tamás köztársasági elnök indítványát tárgyalták volna.