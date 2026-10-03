Sorra törnek be a parlamenti képviselők otthonaiba – orosz akciót gyanítanak

A parlamenti képviselők otthonainak célba vétele ennek a konfliktusnak egy új, sokkal sötétebb szintje lenne, a finn kormány legalábbis most rendkívüli biztonsági protokollok bevezetését fontolgatja, és fokozza a politikusok lakhelyeinek technikai védelmét. A láthatatlan ellenség elleni harcban ugyanakkor minden bizonnyal a legnehezebb feladat a társadalmi és politikai pánik megfékezése lesz.