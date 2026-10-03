Sorra törnek be a parlamenti képviselők otthonaiba – orosz akciót gyanítanak

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Rejtélyes betöréssorozattól hangos a finn közélet, miután ismeretlen elkövetők szisztematikusan törtek be parlamenti képviselők magánlakásaiba szerte az országban. Sem értéktárgyakat, sem hivatalos dokumentumokat nem vittek magukkal a betörés során, csupán finom, de egyértelmű nyomokat hagytak maguk után, jelezve a politikusoknak, hogy a legprivátabb szférájukban is elérhetők. A helsinki kormány és a biztonságpolitikai szakértők szerint az akciók mögött idegen állami szereplők állnak, a cél pedig a döntéshozók közvetlen megfélemlítése és megbénítása.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 03. 17:51
A finn parlamenti képviselőket érinti a rejtélyes betöréssorozat
A finn parlamenti képviselőket érinti a rejtélyes betöréssorozat Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA Forrás: Lehtikuva

A parlamenti képviselők otthonainak célba vétele ennek a konfliktusnak egy új, sokkal sötétebb szintje lenne, a finn kormány legalábbis most rendkívüli biztonsági protokollok bevezetését fontolgatja, és fokozza a politikusok lakhelyeinek technikai védelmét. A láthatatlan ellenség elleni harcban ugyanakkor minden bizonnyal a legnehezebb feladat a társadalmi és politikai pánik megfékezése lesz.

betörésOroszországFinnországSzóljon hozzá!

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