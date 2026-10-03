Árrésstop eltörlése: örülhetnek a kereskedők, eljött az ő idejük, Magyar Péter most sem a családoknak fog kedvezni

Mivel ötlete nem talált meghallgatásra, szeptemberben újra elővette a témát. A hónap elején arról értekezett, hogy a Tisza-kormánynak a hazai élelmiszer-termelők és -feldolgozók érdekében ki kellene vezetnie ezt az intézkedést. „Már megtehette volna július elsejével. Még nem késő, de fogy az idő” – jegyezte meg, majd arról írt, hogy mivel világszerte drágul az élelmiszer-alapanyag, infláció jön. „Minél később történik a kivezetés, politikailag annál rosszabb és nehezebb lesz” – vélekedett. Pár nappal később megerősítette korábbi véleményét, amit azzal egészített ki, hogy késő ősszel már lesz probléma. Mármint az árrésstop kivezetése körül.

A témát Raskó György szeptember végén is elővette, de már a vészharangot kongatva.

„Az utolsó pillanatokban vagyunk az árrésstop kivezetését illetően. Az élelmiszerárak ugyanis világszerte ismét felfelé indulnak, így politikailag nehéz kérdéssé válhat a megszüntetése. Igazából már július elsejével ki kellett volna vezetni, nem értem miért halogatták” – írta a közösségi médiában két hete.

Szervezetek sokasága pendül egy húron

Nemcsak Raskó látja elérkezettnek az időt, hanem megannyi szakmai szervezet is. A Joint Venture Szövetség október elsején közölte: most van az ideális időpont az árrésstop kivezetésére, mivel a jelenlegi alacsony infláció a csökkenő élelmiszerárakkal, az erős forint árfolyam, illetve az MNB hosszú távú inflációs céljának csökkentése megteremtették a kivezetés ideális gazdasági környezetét.