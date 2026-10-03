Árrésstop eltörlése: örülhetnek a kereskedők, eljött az ő idejük, Magyar Péter most sem a családoknak fog kedvezni

Raskó Tisza melletti kiállása témánk szempontjából azért érdekes, mert az agrárvállalkozó régóta nagy vehemenciával agitál az árrésstop ellen. Az év elején például egy interjúban arról értekezett, hogy már februárban, de legkésőbb május végén ki kellene vezetni az árrésstopot, a változtatás szerinte nem is okozott volna drágulást. Áprilisban, a választás másnapján szintén megszólaltatták, akkor azt fejtette ki, hogy az élelmiszerek ügyében lépni kellene: a zöldség-gyümölcs áfáját azonnal le kell szállítani öt százalékra, cserében fokozatosan meg kell szüntetni az árrésstopot.
Az azonnali áfacsökkentés szerepelt is Magyar Péter kampányígéretei között, azonban – miként arról a minisztérium közlése alapján éppen a minap beszámoltunk – az intézkedésnek egyelőre se híre, se hamva.