Kapitány István meglepő kijelentése: nem tökéletes a dízeltámogatás, politikai kérdőjel is van körülötte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

„Ez nagyon jó kérdés” – így válaszolt egy minapi interjúban Kapitány István, amikor azt firtatták, társadalmilag igazságtalan-e az ötezer forintos dízeltámogatás. Az energetikai miniszter ezután politikai kérdőjelet emlegetett az intézkedés kapcsán, majd kijelentette: „nem tökéletes, ez egészen biztos”. Kapitány arra is kitért, hogy a havi ötezer forintokkal azokat támogatják, akik szerintük a legjobban rászorulnak. Csakhogy – miként az a hetilapunk legutóbbi számában megjelent elemzésből kiderül – miközben számos családi dízelautóra nem jár támogatás, egyes, tízmillió forintnál jóval többet érő kocsikra igen.

Jakubász Tamás
2026. 09. 22. 5:32
Dízelek, támogatások. Vajon minden ötezer forint jó helyre megy? Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A beszélgetés során az energetikai minisztert hosszabban kérdezték a dízeltámogatásról, vagyis arról az intézkedésről, amely szerint szeptember és december között, négy hónapon át havi ötezer forintot kapnak a legfeljebb 110 kilowattos, vagyis nagyjából 150 lóerős dízelautók üzembentartói vagy tulajdonosai.

Az interjúban Kapitány előbb arról beszélt, hogy a gázolaj ára 700 forint felett jár és jóval drágább, mint a benzin. „Ezért gondoltuk azt, hogy nyilvánvalóan valamilyen módon támogatni kell azokat, akik a legjobban rászorultak” – mondta a miniszter, majd arról bocsátkozott fejtegetésbe, hogy az Orbán-kormány által bevezetett korábbi ársapka, majd a legutóbbi védett ár mindenkire vonatkozott. Szemben a Tisza intézkedésével, amely – a mezőgazdasági szereplők mellett – kilencszázezer–egymillió autóst érint. Ezután arról esett szó, hogy míg a védett ár havi ötvenmilliárdba került az államnak, addig a mostani, sokkal szűkebb körre kiterjedő intézkedés havi tízmilliárdba. Mivel a dízeltámogatás négy hónapon át él, a végösszeg idén negyvenmilliárd lesz.

Miért ötezer, miért 60 liter?

Szó esett még két fontos mozzanatról, s Kapitány egyikből sem jött ki különösebben jól. Az egyik, hogy mire is elég havi ötezer forint, amiből jelenleg hét liter dízelre futja. De a miniszter nem innen közelített, hanem azt magyarázta el, hogyan számolták ki a támogatás összegét. Közlése alapján úgy, hogy megvizsgálták, mekkora a különbség a 615 forintos védett ár és az aktuális piaci ár között egy nagyjából 50–60 literes tankolás esetén. Kapitány megemlítette, hogy a számítások elvégzésekor irányadó árat, 690 forintot vették alapul, majd magának kissé ellentmondva literenként száz forint körüli kompenzációról beszélt.

A számok kapcsán érdemes megemlíteni, hogy hétfőn a Kapitány által emlegetett szintnél már majdnem húsz forinttal többe, átlagosan 709 forintba került egy liter gázolaj, ráadásul az előrejelzések szerint az ár inkább felfelé fog tartani, semmint lefelé indulna el.

Emellett a kormány által emlegetett havi egyszeri tankolás is sántít: az elmúlt években nyilvánosságot kapó felmérések ugyanis arról szóltak, hogy az autósok többsége legalább kétszer tankolt egy hónapban, vagyis nemigen valószínű, hogy 50-60 liter fedezi az átlag családi havi üzemanyagigényét.

Kapitány vajon így akarta?

A legérdekesebb választ azonban Kapitány a társadalmi igazságosságot firtató kérdésre adta. Arra a felvetésre, hogy egy gyalog vagy biciklivel közlekedő adófizető miért járuljon hozzá egy dízelautós költségeihez, a miniszter azt válaszolta:

Hát ez az. Ez nagyon jó kérdés.

Ezután egyenesen politikai kérdőjelről beszélt, amivel az igazságossági problémákra utalt. Majd a dízeltámogatásra célozva úgy fogalmazott: „Nem tökéletes, ez egészen biztos. Azt próbáljuk támogatni, aki szerintünk a legjobban rászorul.” Erre szolgál a miniszter szavai szerint az, hogy a legfeljebb 150 lóerős dízelautók után ad az állam támogatást.

Rászorulók Mercedesszel, BMW-vel

Csakhogy – miként arra a hetilapunk legutóbbi számában megjelent elemzés rámutatott – a lóerő önmagában nem alkalmas egy autó piaci értékének megállapítására, arra meg végképp nem, hogy kiderüljön, tehetős-e a tulajdonosa.

S a lényeg itt van: a 150 lóerős korlát társadalmilag visszás helyzetekhez vezethet, mert számos prémiumautó elérhető olyan dízelmotorral, amelynek teljesítménye nem haladja meg ezt a szintet. Így például egy néhány éves BMW 318d is beleférhet a támogatási feltételbe: a Használtautó.hu-n múlt héten 2024-es, 150 lóerős példányokat is kínáltak nagyjából 15 millió forintért vagy drágábban. Hasonló a helyzet bizonyos Audi A4 és Mercedes-Benz modelleknél, amelyek 116, 136 vagy 150 lóerős dízelmotorral készültek. Csaknem félszáz Mercedest kínáltak eladásra az oldalon 116 és 150 lóerő között, a vételár pedig 16 millió forintnál kezdődik. Ezeknek az autóknak a tulajdonosai tehát jogosultak lehetnek a havi ötezer forintos támogatásra, miközben pusztán a járművük alapján korántsem tűnnek olyanoknak, akik rászorulnak az állami segítségre.

Mi lesz a családiakkal?

Ám miközben nem egy esetben a prémiu­mautók után is juttat ötezer forintot a kormány, addig azok a családok, amelyek nagyobb, de idősebb és szerényebb értékű dízel­autót használnak, hoppon maradhatnak. Egy tíz-tizenöt éves Ford Galaxy vagy Volkswagen Sharan például akár 1,5-2 millió forintot érhet, miközben egyes gyakori dízelváltozataik 170 lóerő körüliek. Ezek tulajdonosai kiesnek a támogatásból.

Ezek a példák pontosan megmutatják, hogy a teljesítményhatár miatt nem feltétlenül azokhoz kerül majd az állami támogatás, akiknek a vagyoni helyzetük alapján szükségük lenne rá.

Összességében egy autó piaci értékét számos tényező határozhatja meg, ezek közül a motor teljesítménye csak az egyik, ráadásul nem feltétlenül a legfontosabb szempont. Egy 500 lóerős, húszéves, sérült vagy motorhibás luxusautó például töredékét érheti egy új, hibátlan, mindössze száz lóerős családi autónak. De akadnak további szempontok. Az egyik legfontosabb értékbefolyásoló tényező az amortizáció: az autók az életkoruk és a futásteljesítményük növekedésével folyamatosan veszítenek értékükből, miközben a motor teljesítménye alapvetően változatlan marad. Ugyanaz a lóerőszám tehát teljesen más piaci értékű autókat takarhat.

Idővonal és vargabetű

Március 10.: Az Orbán-kormány bevezette a védett árat, ami a 95-ös benzinnél literenként 595, a dízelé 615 forint volt.

Május 13.: Magyar Péter közölte: „Az új kormány is biztosítja a védett üzemanyagárat, a lakosságnak az továbbra is elérhető lesz.”Június 17.: A kormányfő bejelentette: kezdeményezik a védett ár kivezetését.

Június 27.: Az Országgyűlés döntése nyomán megszűnt a védett ár.

Július 21.: Az üzemanyagok átlagára először törte át a korábbi védett szintet.

Szeptember 9.: A gázolaj országos átlagára átlépte a 700 forintot.

Szeptember 11.: Saját bejelentéséhez képest két napot késve a miniszterelnök közölte, hogy a kormány az elszabaduló árak miatt bevezeti az ötezer forintos dízeltámogatást.

A cikk megírásában közreműködött Fischer Patrícia.

dízelKapitány IstvánBMW

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sebestyén Géza
idezojelekkörnyezeti terhelés

Mi marad a szélerőmű után?

Sebestyén Géza avatarja

A szélturbina nem karbonmentes. Több száz tonna beton és acél, különleges szállítás, út- és hálózati infrastruktúra, nehezen újrahasznosítható kompozit és végül leszerelési munka tartozik hozzá.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu