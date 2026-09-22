Kapitány István meglepő kijelentése: nem tökéletes a dízeltámogatás, politikai kérdőjel is van körülötte

A beszélgetés során az energetikai minisztert hosszabban kérdezték a dízeltámogatásról, vagyis arról az intézkedésről, amely szerint szeptember és december között, négy hónapon át havi ötezer forintot kapnak a legfeljebb 110 kilowattos, vagyis nagyjából 150 lóerős dízelautók üzembentartói vagy tulajdonosai.
Az interjúban Kapitány előbb arról beszélt, hogy a gázolaj ára 700 forint felett jár és jóval drágább, mint a benzin. „Ezért gondoltuk azt, hogy nyilvánvalóan valamilyen módon támogatni kell azokat, akik a legjobban rászorultak” – mondta a miniszter, majd arról bocsátkozott fejtegetésbe, hogy az Orbán-kormány által bevezetett korábbi ársapka, majd a legutóbbi védett ár mindenkire vonatkozott. Szemben a Tisza intézkedésével, amely – a mezőgazdasági szereplők mellett – kilencszázezer–egymillió autóst érint. Ezután arról esett szó, hogy míg a védett ár havi ötvenmilliárdba került az államnak, addig a mostani, sokkal szűkebb körre kiterjedő intézkedés havi tízmilliárdba. Mivel a dízeltámogatás négy hónapon át él, a végösszeg idén negyvenmilliárd lesz.
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