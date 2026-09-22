Kapitány István meglepő kijelentése: nem tökéletes a dízeltámogatás, politikai kérdőjel is van körülötte

Kapitány vajon így akarta?

A legérdekesebb választ azonban Kapitány a társadalmi igazságosságot firtató kérdésre adta. Arra a felvetésre, hogy egy gyalog vagy biciklivel közlekedő adófizető miért járuljon hozzá egy dízelautós költségeihez, a miniszter azt válaszolta:

Hát ez az. Ez nagyon jó kérdés.

Ezután egyenesen politikai kérdőjelről beszélt, amivel az igazságossági problémákra utalt. Majd a dízeltámogatásra célozva úgy fogalmazott: „Nem tökéletes, ez egészen biztos. Azt próbáljuk támogatni, aki szerintünk a legjobban rászorul.” Erre szolgál a miniszter szavai szerint az, hogy a legfeljebb 150 lóerős dízelautók után ad az állam támogatást.

Rászorulók Mercedesszel, BMW-vel

Csakhogy – miként arra a hetilapunk legutóbbi számában megjelent elemzés rámutatott – a lóerő önmagában nem alkalmas egy autó piaci értékének megállapítására, arra meg végképp nem, hogy kiderüljön, tehetős-e a tulajdonosa.

S a lényeg itt van: a 150 lóerős korlát társadalmilag visszás helyzetekhez vezethet, mert számos prémiumautó elérhető olyan dízelmotorral, amelynek teljesítménye nem haladja meg ezt a szintet. Így például egy néhány éves BMW 318d is beleférhet a támogatási feltételbe: a Használtautó.hu-n múlt héten 2024-es, 150 lóerős példányokat is kínáltak nagyjából 15 millió forintért vagy drágábban. Hasonló a helyzet bizonyos Audi A4 és Mercedes-Benz modelleknél, amelyek 116, 136 vagy 150 lóerős dízelmotorral készültek. Csaknem félszáz Mercedest kínáltak eladásra az oldalon 116 és 150 lóerő között, a vételár pedig 16 millió forintnál kezdődik. Ezeknek az autóknak a tulajdonosai tehát jogosultak lehetnek a havi ötezer forintos támogatásra, miközben pusztán a járművük alapján korántsem tűnnek olyanoknak, akik rászorulnak az állami segítségre.