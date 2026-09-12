Bukik a kormányzati matek – rejtély, honnan vették Magyar Péterék, hogy egy átlagos család havonta csak egyszer tankol

Két évvel később, 2024 nyarán is készült egy ide idézhető, de nem reprezentatív kutatás, amit a Suzuki hozott tető alá. Abban az autóhasználati szokások mellett a tankolás gyakorisága is felmerült: az autósok egynegyede legalább havonta egyszer tankol, a legtöbben azonban átlagosan kétszer is behajtanak egy benzinkútra.

Készült a témában kutatás idén is, de abból csak következtetni lehet a havi tankolás számára. A K&H felmérése az anyagiak oldaláról közelítette a járműfenntartás ügyét, és nehezen összeegyeztethető átlagos adatok születtek a futásteljesítmény és az üzemanyag-költés kapcsán. Az egyik szerint a középkorú magyar autósok éves szinten átlagosan 16 ezer kilométert tesznek meg. Ez – ezt már mi tesszük hozzá – havi 1300 kilométert jelent, ami ha úgy számolunk, hogy egy átlagos tanknyi üzemanyag 600–700 kilométerre elég, akár két benzinkút-látogatást is feltételezhet. Városi használatnál lehet akár három is. Másrészt a K&H kutatásában részt vevők válaszai szerint a 30-59 éves korosztály – jogosítvánnyal és autóval rendelkező tagjai – havonta átlagosan 28 ezer forintot költenek üzemanyagra. Ez viszont manapság inkább egy tank árának számít.

Bár a kutatások különféle megközelítéssel és módszertannal készültek, a tankolási gyakoriságot közvetlenül vizsgáló felmérések nem támasztják alá azt az állítást, hogy egy átlagos magyar család havonta csak egyszer tankolna.