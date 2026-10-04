Fellélegezhetnek a fapadosok utasai: jönnek az új kézipoggyász-szabályok

Az easyJet ugyanakkor azt is közölte, hogy a többi brit légitársasághoz hasonlóan felülvizsgálja saját poggyászszabályait, hogy felkészüljön az új uniós jogszabály hatálybalépésére.
Az easyJet ugyanakkor azt is közölte, hogy a többi brit légitársasághoz hasonlóan felülvizsgálja saját poggyászszabályait, hogy felkészüljön az új uniós jogszabály hatálybalépésére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.