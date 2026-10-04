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Fellélegezhetnek a fapadosok utasai: jönnek az új kézipoggyász-szabályok

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Az EU-n belül utazók hamarosan nagyobb kézipoggyászt vihetnek magukkal külön díj nélkül, az Egyesült Királyság repülőtereiről induló brit utasokra azonban várhatóan nem vonatkoznak majd az új szabályok.

Fischer Patrícia
2026. 10. 04. 7:59
Fotó: Vémi Zoltán

Az easyJet ugyanakkor azt is közölte, hogy a többi brit légitársasághoz hasonlóan felülvizsgálja saját poggyászszabályait, hogy felkészüljön az új uniós jogszabály hatálybalépésére.


 

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Néző László
idezojelekkecsege

Kecsegét kecsegtetni

Néző László avatarja

Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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