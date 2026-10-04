Fordulat a lakáspiacon, egyre erősebb helyzetben a vevők

Az árakban is megjelent a korrekció

A kereslet gyengülésével párhuzamosan az árak emelkedési üteme is látványosan lassult. A zenga.hu adatai szerint a hirdetési árak országosan már csak 9, Budapesten pedig 4 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbi szintet. A második negyedévhez képest országosan mindössze 0,5 százalékos volt az emelkedés.

Több térségben már csökkenés látható. Somogyban 2,1 százalékkal mérséklődtek az árak negyedéves alapon, Veszprémben és Baranyában 0,4 százalékos visszaesést mértek.

Budapesten a 0,3 százalékos negyedéves drágulás gyakorlatilag stagnálásnak tekinthető, miközben hét kerületben már csökkentek az átlagos hirdetési árak.

A XII. kerületben 2,9, a XIX.-ben 1,9, a XI.-ben 1,3, a IV.-ben pedig 1,1 százalékos volt a visszaesés.

A Fundamenta felmérése ugyanezt a folyamatot más módszertannal is érzékelteti. Szeptemberben a válaszadók 56,7 százaléka számolt be valamilyen mértékű árcsökkenésről, szemben a júniusi 41,5 százalékkal. Áremelkedést már csak 1,7 százalékuk tapasztalt.

Az InPulzus árindexe az előző negyedévi érték 88 százalékán áll, vagyis az árdinamika korrekciója egyre érzékelhetőbb.

A lassulás ellenére az árszintek között továbbra is óriási különbségek vannak. Budapesten jelenleg 1,488 millió forint az átlagos hirdetési négyzetméterár. Az V. kerületben 2,215 millió, az I. kerületben 2,068 millió forintot kérnek átlagosan egy négyzetméterért.

A főváros olcsóbb kerületeiben is 1 millió forint körül alakul az árszint: Soroksáron 1,012, Csepelen 1,008 millió forint az átlagos hirdetési négyzetméterár.