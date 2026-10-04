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Fordulat a lakáspiacon, egyre erősebb helyzetben a vevők

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Ősszel a vártnál lassabban élénkült a lakáspiac: miközben az eladók egyre több ingatlant visznek piacra, a vevői érdeklődés tovább mérséklődik. A szeptemberi adatok alapján az árak emelkedési üteme is jelentősen lassult, több térségben és budapesti kerületben pedig már csökkennek a hirdetési árak. A piaci alkalmazkodás egyelőre elsősorban a keresleti oldalon látható, de az egyre nagyobb kínálat az eladók alkupozícióját is gyengítheti.

Fischer Patrícia
2026. 10. 04. 13:00
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán

Az árakban is megjelent a korrekció

A kereslet gyengülésével párhuzamosan az árak emelkedési üteme is látványosan lassult. A zenga.hu adatai szerint a hirdetési árak országosan már csak 9, Budapesten pedig 4 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbi szintet. A második negyedévhez képest országosan mindössze 0,5 százalékos volt az emelkedés.

Több térségben már csökkenés látható. Somogyban 2,1 százalékkal mérséklődtek az árak negyedéves alapon, Veszprémben és Baranyában 0,4 százalékos visszaesést mértek. 

Budapesten a 0,3 százalékos negyedéves drágulás gyakorlatilag stagnálásnak tekinthető, miközben hét kerületben már csökkentek az átlagos hirdetési árak. 

A XII. kerületben 2,9, a XIX.-ben 1,9, a XI.-ben 1,3, a IV.-ben pedig 1,1 százalékos volt a visszaesés.

A Fundamenta felmérése ugyanezt a folyamatot más módszertannal is érzékelteti. Szeptemberben a válaszadók 56,7 százaléka számolt be valamilyen mértékű árcsökkenésről, szemben a júniusi 41,5 százalékkal. Áremelkedést már csak 1,7 százalékuk tapasztalt.

Az InPulzus árindexe az előző negyedévi érték 88 százalékán áll, vagyis az árdinamika korrekciója egyre érzékelhetőbb.

A lassulás ellenére az árszintek között továbbra is óriási különbségek vannak. Budapesten jelenleg 1,488 millió forint az átlagos hirdetési négyzetméterár. Az V. kerületben 2,215 millió, az I. kerületben 2,068 millió forintot kérnek átlagosan egy négyzetméterért.

A főváros olcsóbb kerületeiben is 1 millió forint körül alakul az árszint: Soroksáron 1,012, Csepelen 1,008 millió forint az átlagos hirdetési négyzetméterár.

A megyeszékhelyek közül Debrecenben a legmagasabb, 1,086 millió forintos az átlagos négyzetméterár, Szegeden 1,037 millió, Veszprémben pedig 1,035 millió forint.

Az eladók egyre kevésbé diktálhatnak

A kereslethez képest lassabban változik a kínálat. A Fundamenta InPulzus kínálati indexe az előző negyedévi érték 91 százalékán áll, miközben az eladók továbbra is jelentős számban tartják piacon ingatlanaikat. A vevők közben egyre tudatosabban válogatnak. Különösen vidéken nőtt felértékelődött a jó állapotú ingatlanok szerepe.

„Vidéken azt tapasztaljuk, hogy a vevői döntéseknél egyre fontosabbá válik az ingatlan állapota: a jó állapotú, felújított lakások és családi házak iránt továbbra is élénk az érdeklődés, míg a felújítandó ingatlanok esetében jóval nagyobb a kivárás. Ebben a helyzetben különösen fontos a reális piaci árazás, hiszen egy jól meghatározott áron kínált ingatlan akár nagyon rövid idő alatt is gazdára találhat” – emelte ki Szöllősy-Serfőző Melinda, a Fundamenta ingatlanközvetítéssel is foglalkozó személyi bankára.

A folyamat az eladók számára egyre fontosabbá teszi az árazást. A nagyobb kínálat mellett ugyanis a vevőknek több lehetőségük van válogatni, ami erősítheti az alku szerepét.

„Az adatok alapján most egyértelműen egy alkalmazkodási szakasz rajzolódik ki az ingatlanpiacon. A kereslet már megtette a maga korrekcióját, a kínálat ennél lassabban reagál, az árakban pedig most kezd megjelenni ennek a hatása. Mindez jó lehetőséget kínál a saját otthon megteremtésében gondolkodóknak, hogy belevágjanak a lakásvásárlásba. Ehhez a legfontosabb első lépések az igények pontosítása, a finanszírozási lehetőségek felmérése, valamint a szükséges önerő előteremtése” – értékelte a piaci folyamatokat Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc Kft. ügyvezetője.

Tovább nőhet a kínálat, kik lesznek a trend nyertesei? 

Balogh László szerint az elkövetkező időszakban tovább nőhet a kínálat, miközben a vevők lassabban szívják fel a piacra kerülő ingatlanokat.

„A következő időszakban a kínálat egyre nagyobb lesz, mivel a meghirdetett ingatlanokat a vevők már nem szívják fel olyan tempóban a piacról, mint korábban. Ennek következtében pedig a vásárlói alkupozíciók további erősödésére és a lakásár-emelkedés jelentős lassulására lehet számítani. A jelenlegi helyzetet azok az eladók fogják tudni meglovagolni, akik reális áron hirdetik meg eladásra az ingatlanukat” – foglalta össze a várakozásokat az ingatlan.com szakértője.

 


 

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Néző László
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Kecsegét kecsegtetni

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Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

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