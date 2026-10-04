Vészjósló hírek érkeztek az építőiparból: év végére ötvenezer ember hagyhatja el az ágazatot és elérheti a 300 milliárd forintot a lánctartozás összege

Az első hét hónapban 650 milliárd forintnyi megrendelés érkezett közbeszerzéseken keresztül az államtól és az önkormányzatoktól. Ez éves szinten ezermil­liárd forintra egészülhet ki. Ha ehhez hozzávesszük az uniós pénzeket, akkor 2027-ben 1700 milliárd forintnyi összegről beszélhetünk. Igen ám, de az építőipar jobb éveiben, amikor az államtól nem is érkezett kiemelten sok megrendelés, 2500–2800 milliárd forintból gazdálkodhatott. Ezért Koji László szerint

nem lehet hátradőlni, mindenképpen szükség van olyan programokra, amelyek a lakosságot helyzetbe hozzák.

Mindemellett meg kell egyezni a nagybefektetőkkel jelentősebb beruházásokról. Mindez időigényes, ami azért okozhat gondot, mert a vállalkozások jelentősebb részének elfogyhat a tartaléka.

A „NER-es kihívás”

A megrendelések hiánya fájó, ráadásul más problémákkal is szembe kell nézni. Hasonló volt a helyzet 2008 és 2014 között is, amikor gazdasági és pénzügyi válság volt, de most hatékonysági válsággal is meg kell küzdenie az ágazatnak. Ennek költsége is van, mert elvárás a fenntarthatóság, a környezettudatosság, miközben lépést kell tartani a robotikával és a digitalizációval. Mindezek mellett van még valami, ami NER-es kihívásként lehet megfogalmazhatni.

Több vállalkozást átvilágít a kormányzat, a folyamat nem pusztán néhány nagy generálkivitelezőt érint. Mégpedig azért, mert több száz alvállalkozó és beszállító dolgozik ezeknek a vállalatoknak a munkáin. Itt a teljesítésigazolások és a kifizetések borzasztóan lelassultak, illetve megakadtak. Ez veszélyezteti a munkahelyeket is. Ennek következményeként az év végére elérheti a 300 milliárd forintot a lánctartozás összege.

A szövetség elnöke a túlárazásokról is beszélt, sokszor hallani ezt manapság az állami megrendelések kapcsán. Ha ez igaz, azt szerinte roppant gyorsan ki kell vizsgálni, ugyanakkor rámutatott: a túlárazás a megrendelő és a nyertes generálkivitelező között fordulhat elő. Egy generálkivitelező azonban jó eséllyel nem engedi meg, hogy a több száz alvállalkozója és beszállítója túlárazza az ajánlatait, és azt elfogadja. Érdekes az is, hogy ki számít NER-esnek. Általában az, akinek 75 százalékban állami megrendelésből áll össze a portfóliója. Koji László azt a kérdést tett fel, hogy egy szakcég, egy épületgépész vagy egy villanyszerelő is nemkívánatosnak minősül.