Vészjósló hírek érkeztek az építőiparból: év végére ötvenezer ember hagyhatja el az ágazatot és elérheti a 300 milliárd forintot a lánctartozás összege

Koji László kitért a lakosságra is. Emlékeztetett: az előző kormány támogatásainak köszönhetően volt egy felfutás, elsősorban az energiamegtakarítást célzó otthonfelújításoknál, a lakásépítéseknél és -vásárlásoknál. Ez utóbbiakat hajtotta az Otthon start is. Az elnök szerint nagy meglepetést jelentett, hogy a program 92 százalékban a meglévő lakások adásvételét pörgette meg. Most ráadásul a korábbi programokat az új kormány felfüggesztette, így a lakosság jelenleg kivár.
Borús jövőkép
Rossz előjel, hogy a Központi Statisztikai Hivatal szerint július végén 25 százalékkal kisebb volt az építőipar újonnan kötött szerződéseinek mennyisége a korábbi évihez képest, bár akkor is alacsony értéket rögzítettek. Koji László szerint ha ez így marad, akkor az építőipar még nehezebb helyzetbe kerül, és számos cég kimeríti a tartalékait az év végéig. A szakma most leginkább azt figyeli, hogy ki lesz a megrendelője. A legnagyobb ellenségnek az idő tűnik, miközben csak úgy sorjáznak a felvetések. Hogyan lehet ebben a helyzetben előkészíteni az építési beruházásokat? Miként lehet a befektetői kört gyorsan megnyerni, hogy Magyarországon fektessen be? S hogyan lehet a lakosság kivárását megváltoztatni? Ezekre a kérdésekre kellene választ találni, a folyamatokat Koji László szerint mint mindig, most is az aktuális kormányzatnak kell koordinálnia.
A Tisza-kabinet képviselői számos alkalommal beszéltek arról, hogy érkeznek az uniós források. Az ÉVOSZ számításai szerint ebből a pénzből körülbelül 2000 milliárd forintot építési beruházások mentén kellene elkölteni, ha azokat a tervezett fejlesztéseket nézzük, amiket már ismerünk. Ez a következő három évre szólna. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 650–700 milliárd forintról beszélünk. Mire lenne elegendő ez?