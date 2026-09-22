Ukrajna újabb milliárdokat kapott, az európaiak újabb adókat kaphatnak

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Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió drónok és rakéták beszerzésére, közölte a napokban Ursula von der Leyen. Míg a háborúba öntik a pénzt egy nem uniós tagállamnak, addig a tagállamok gazdasága kínlódik, üzemanyaghiánnyal küzdenek, az árak pedig az egekben vannak. Ráadásul a következő hétéves uniós költségvetés kapcsán újabb adókról beszélnek – amit szintén az európai adófizetőknek kell majd megfizetniük.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 22. 5:30
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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A szóban forgó lehetőségek némelyikét – például a dohányadót – azonban a kormányok vitatják, mivel ezek olyan bevételekhez nyúlnának, amelyeket már belföldön is beszednek. 

A Bizottság eredeti, tavaly közzétett javaslata öt olyan illetéket tartalmazott, amelyek becslések szerint évi több mint 60 milliárd euró bevételt hoznának. A tárgyalások során azonban a kormányok ellenálltak azoknak a lehetőségeknek, amelyekről úgy vélték, hogy aránytalanul érintenék őket. A legkevésbé népszerű ötletek közé tartozik az Európában működő vállalatokra kivetett CORE néven ismert adó, amelyet Németország és mások elleneznek, valamint egy olyan mechanizmus, amely a szennyező vállalatok bevételeit az EU költségvetésébe irányítaná, amelyet Lengyelország és más keleti országok elutasítanak. Az Európai Parlament további adókat javasolt a kriptovalutákra, az online szerencsejátékra és a nagy digitális vállalatokra. 

A tagállamok is kínlódnak

Miközben az unió következő költségvetéséről tárgyalnak Európában, a tagállamok egyre nehezebb gazdasági helyzetben vannak. Többek között Franciaországban az egekben vannak az üzemanyagárak, sőt sok helyen hiány is jelentkezik. 

Close-up of petrol pump nozzles at a Total Energie service station with plastic indicating Out of Service due to a stock shortage and scarcity of petrol and diesel fuel caused by the capping of reduced fuel prices at this establishment in Bouc Bel Air in the Bouches du Rhone department in southeastern France on September 20, 2026. Fuel prices have risen sharply in response to French discontent, as they protest against the decline in their purchasing power and demand tax cuts. Meanwhile, Total has capped prices. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
Franciaországban az egekben vannak az üzemanyagárak
Fotó: AFP

A dízel drágulása egyre több közép-európai országban komoly problémát okoz a közúti fuvarozóknak is. 

Magyarország után Csehországban is a kormány beavatkozását sürgetik az érdekképviseletek, miközben Németország, Horvátország és Szlovénia már konkrét intézkedésekkel próbálja mérsékelni az üzemanyagárak hatását.

A cseh közúti fuvarozók szerint a dízel ára elérte azt a szintet, amely már a vállalkozások versenyképességét veszélyezteti. A Česmad Bohemia ezért elsősorban a gázolaj jövedéki adójának újbóli csökkentését sürgeti. A szervezet szerint a kormány korábban azt ígérte, hogy akkor avatkozik be, ha a dízel ára megközelíti az 50 koronás szintet – ez most bekövetkezett.

A cseh fuvarozók számára nemcsak az számít, mennyibe kerül otthon a tankolás, hanem az is, milyen támogatást kapnak a konkurens országok vállalkozásai. Németországban a kormánykoalíció már megállapodott a benzin és a dízel adóterhének literenként 17 centes csökkentéséről, és árkorlátozás bevezetését is tervezi. Horvátország és Szlovénia szintén szabályozza az üzemanyagárakat. 

A cseh érdekképviselet szerint ezért a beavatkozás elmaradása versenyhátrányt okozhat a cseh fuvarozóknak.

De a gazdaság lassulása a német autóipart is nehezen érinti. A válság nemcsak a gyártók működését, hanem az európai gazdaság szerkezetét is átalakíthatja. A 35 órás munkahét felülvizsgálata és a gyárbezárások lehetősége is felmerült. 

01 July 2026, Bavaria, Dingolfing: During the "wedding" at the BMW plant, the body and powertrain of a BMW are assembled together. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
A német autóipar is nehéz helyzetben van
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ferdinand Dudenhöffer autóipari elemző szerint 65 eurós órabér mellett a heti munkaidő 40 órára emelése változatlan fizetés esetén mintegy 13 százalékkal csökkenthetné a munkaerőköltséget.

Hasonlóan nehéz helyzetben van az európai légiközlekedés is: a kontinens repülőtereit kiszolgáló finomítói hálózatok kerozinkészletei hétéves mélypontra süllyedtek. A negyedik negyedévben kritikus üzemanyaghiány sújthatja a légikikötőket. Közép- és Kelet-Európa, köztük a belgrádi Nikola Tesla repülőtér már megkongatta a vészharangot, és a dominóhatás pillanatok alatt elérheti a többi repteret. Járatkimaradások, kényszerű technikai tankolások és drasztikus jegyáremelkedés fenyegeti az európai légiközlekedést.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

UkrajnatámogatásEurópai Unió

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