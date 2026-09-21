Olaszország is szigorítana: betiltanák a hidzsábot az iskolákban

Márciusban a Liga törvényjavaslatot nyújtott be a Szenátusnak az 1975-ös Reale-törvény 5. cikkének módosítására. A javasolt módosítás új bűncselekményt hozna létre, amely alapján azt büntetnék, aki valakit az arc eltakarására kényszerítene, egytől két évig terjedő börtönbüntetéssel, valamint 10 000 és 30 000 euró közötti pénzbírsággal. Emellett megtiltaná az elítélteknek az olasz állampolgárság megszerzését is.

Külföldi diákok az osztályteremben

Egy javaslat szerint, Olaszország törvényileg korlátozná a külföldi tanulók létszámát az egyes iskolai osztályokban is. Olaszországban már most is 30 százalékos korlátozás van érvényben a nem olasz tanulók számára, amelyet egy 2010-es miniszteri körlevél határozott meg. A korlátozást azonban gyakran nem tartották be a helyi demográfiai viszonyok és a rugalmasság hiánya miatt, különösen a külvárosokban.

A javaslat arra is kitér, hogy a nehezen beilleszkedő, problémás migráns gyerekek szüleit is köteleznék a nyelvtanulásra, amennyiben nem beszélik megfelelően az olasz nyelvet.

Meloni bejelentése támogatást kapott a kormánykoalíció tagjaitól, de az ellenzék és a jogi szakértők részéről is bírálatokat váltott ki.

Az ANSA olasz hírügynökségnek nyilatkozva Salvatore Curreri, az Enna Egyetem alkotmányjog professzora az alkotmány 34. cikkére mutatott rá, amely kimondja, hogy „az iskola mindenki számára nyitva áll”, beleértve a külföldi gyerekeket is.

„Ha az intézkedés annyira korlátozó lenne, hogy a kiskorúakat és családjaikat más területekre, lakóhelyüktől távol költöztetné, az túlzottnak bizonyulhatna, pontosan azért, mert ütközik az integráció elsődleges funkcionális céljával, és azzal a kockázattal járna, hogy megsérti az alkotmány által elismert jogot” – mondta Curreri.

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