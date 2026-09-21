„Osztoznunk kell a boldogtalanságban” – Costa európai körútja után már új brüsszeli adókról beszél

Év eleje óta megy az alkudozás, Costa figyelmeztet

Amikor Ciprus az EU Tanácsának elnökségét töltötte be 2026 első hat hónapjában, már 32 milliárd euróval csökkentette a Bizottság eredeti uniós költségvetési javaslatát. Írország várhatóan ismét felülvizsgálja az összeget, Németország és más kormányok – a Fukar Hatok – pedig több százmilliárd eurós csökkentéseket sürgetnek.

Costa azonban óvatosságra intett, hogy az uniós prioritásokba fektetett összegek csökkentése ellenállást válthat ki a kormányok részéről.

„Ki akarja csökkenteni a védelem kiadásait? Senki. Ki akarja csökkenteni a versenyképességi kiadásokat? Senki. Ki akarja csökkenteni a mezőgazdaság kiadásait? Senki” – mondta, és hozzátette, a kormányok ugyanakkor széles körben egyetértenek abban, hogy az EU adminisztratív kiadásai csökkenthetők, de ez nem lenne elég a hiány megszüntetéséhez, mert „ez egy nagyon kis összeg”.

Costa azt mondta, hogy minden vezető, akivel beszélt, továbbra is elkötelezett amellett, hogy az év végéig megállapodásra jussanak, így a következő költségvetés 2028. január 1-jén hatályba léphet.

Megállapodás nélkül – mondta – az EU-nak a gazdálkodók, vállalkozások, kutatók és diákok finanszírozásának csökkentésével kell szembesülnie.

Costa az októberi Európai Tanács ülésen vezeti majd a tárgyalásokat, amikor az EU vezetői reagálnak majd Írország csomagjára.

Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)