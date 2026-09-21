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„Osztoznunk kell a boldogtalanságban” – Costa európai körútja után már új brüsszeli adókról beszél

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Az Európai Tanács elnöke 25 főváros meglátogatása után arra kérte a tagállamokat, hogy enyhítsék a vörös vonalakat a költségvetési megállapodás elérése érdekében. António Costa új uniós adókat lengetett be.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 21. 10:23
António Costa Fotó: MASSIMO VALICCHIA Forrás: NurPhoto
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Fukar hatok a nettó kedvezményezettek ellen

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az uniós költségvetési háborúban két, egymással teljesen ellentétes logikát követő tábor áll egymással szemben.

  1. A „Fukar Hatok”: Németország vezetésével ez a csoport azt képviseli, hogy az EU-nak pontosan úgy kell viselkednie, mint egy felelős háztartásnak vagy vállalatnak krízis idején. Ha nincs növekedés, akkor kevesebből kell gazdálkodni. Követelik a kohéziós és agrártámogatások hatékonyságának felülvizsgálatát, a brüsszeli bürokrácia leépítését, és mereven elutasítják az Európai Bizottság azon tervét, hogy az unió saját, közvetlen adókat vethessen ki a polgárokra. Úgy vélik, a szuverenitás utolsó bástyáját jelenti, hogy a pénzcsapok a nemzeti parlamentek kezében maradjanak.
  2. A nettó kedvezményezettek: Lengyelország, Spanyolország, Olaszország, Görögország és a közép-európai államok ezzel szemben úgy tekintenek a hétéves költségvetésre, mint a gazdasági felzárkózásuk egyetlen garanciájára. Számukra a kohéziós alapok és a közös agrárpolitika megvágása felér egy gazdasági hadüzenettel. Varsó vagy Róma joggal érvel azzal, hogy az északi államok cégei óriási profitot realizálnak a keleti és déli piacok megnyitásából, így a költségvetési támogatások valójában kompenzációt jelentenek. Ha Merzék elzárják a pénzcsapokat, ezekben az országokban azonnal leállhatnak az infrastrukturális beruházások, ami belföldi politikai válságokhoz és Európa-ellenes hangulat erősödéséhez vezet.

Mindeközben, miután a tagállamok egyre kevesebbet akarnak csak befizetni a közösbe, az Európai Bizottság új, állandó, független bevételi forrásokat akar teremteni magának. Brüsszel éppen ezért tervezi új, közvetlen uniós adók bevezetését.

Év eleje óta megy az alkudozás, Costa figyelmeztet

Amikor Ciprus az EU Tanácsának elnökségét töltötte be 2026 első hat hónapjában, már 32 milliárd euróval csökkentette a Bizottság eredeti uniós költségvetési javaslatát. Írország várhatóan ismét felülvizsgálja az összeget, Németország és más kormányok – a Fukar Hatok – pedig több százmilliárd eurós csökkentéseket sürgetnek.

Costa azonban óvatosságra intett, hogy az uniós prioritásokba fektetett összegek csökkentése ellenállást válthat ki a kormányok részéről.

„Ki akarja csökkenteni a védelem kiadásait? Senki. Ki akarja csökkenteni a versenyképességi kiadásokat? Senki. Ki akarja csökkenteni a mezőgazdaság kiadásait? Senki” – mondta, és hozzátette, a kormányok ugyanakkor széles körben egyetértenek abban, hogy az EU adminisztratív kiadásai csökkenthetők, de ez nem lenne elég a hiány megszüntetéséhez, mert „ez egy nagyon kis összeg”.

Costa azt mondta, hogy minden vezető, akivel beszélt, továbbra is elkötelezett amellett, hogy az év végéig megállapodásra jussanak, így a következő költségvetés 2028. január 1-jén hatályba léphet.

Megállapodás nélkül – mondta – az EU-nak a gazdálkodók, vállalkozások, kutatók és diákok finanszírozásának csökkentésével kell szembesülnie.

Costa az októberi Európai Tanács ülésen vezeti majd a tárgyalásokat, amikor az EU vezetői reagálnak majd Írország csomagjára.

Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

António CostaEurópai Unióköltségvetés

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