Készülhetünk a legrosszabbra? Új uniós adók, vagy gigantikus pénzelvonások fenyegetik a pénztárcánkat

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kemény őszi hónapok elé néz az uniós költségvetési háború miatt (Fotó: CARINE SCHMITT / Hans Lucas)

Két engesztelhetetlen tábor feszül egymásnak

Az uniós költségvetési háborúban két, egymással teljesen ellentétes logikát követő tábor áll egymással szemben, és a két oldal között jelenleg semmiféle átjárás nincs:

A „Fukar Hatok”: Németország vezetésével ez a csoport azt képviseli, hogy az EU-nak pontosan úgy kell viselkednie, mint egy felelős háztartásnak vagy vállalatnak krízis idején. Ha nincs növekedés, akkor kevesebből kell gazdálkodni. Követelik a kohéziós és agrártámogatások hatékonyságának felülvizsgálatát, a brüsszeli bürokrácia leépítését, és mereven elutasítják az Európai Bizottság azon tervét, hogy az unió saját, közvetlen adókat vethessen ki a polgárokra. Úgy vélik, a szuverenitás utolsó bástyáját jelenti, hogy a pénzcsapok a nemzeti parlamentek kezében maradjanak. A nettó kedvezményezettek: Lengyelország, Spanyolország, Olaszország, Görögország és a közép-európai államok ezzel szemben úgy tekintenek a hétéves költségvetésre, mint a gazdasági felzárkózásuk egyetlen garanciájára. Számukra a kohéziós alapok és a közös agrárpolitika megvágása felér egy gazdasági hadüzenettel. Varsó vagy Róma joggal érvel azzal, hogy az északi államok cégei óriási profitot realizálnak a keleti és déli piacok megnyitásából, így a költségvetési támogatások valójában kompenzációt jelentenek. Ha Merzék elzárják a pénzcsapokat, ezekben az országokban azonnal leállhatnak az infrastrukturális beruházások, ami belföldi politikai válságokhoz és Európa-ellenes hangulat erősödéséhez vezet.

A brüsszeli háttérhatalom és az adócsapda

A helyzetet tovább fokozza az Európai Bizottság elkeseredett kísérlete arra, hogy állandó, független bevételi forrásokat teremtsen magának. Mivel a tagállamok egyre kevésbé hajlandóak közvetlenül befizetni a közösbe,

Brüsszel olyan új, közvetlen uniós adók bevezetését tervezi – mint a karbonvámok, a vállalati nyereségadók bizonyos százalékának elvonása vagy a műanyagadó –, amelyek közvetlenül a vállalatok és végső soron az európai fogyasztók zsebéből húznák ki a pénzt.

A Friedrich Merz által vezetett berlini lázadás éppen ezt a brüsszeli lopakodó föderalizmust akarja megtörni. Ha az EU saját adóztatási jogkört kap, a nemzetállamok végleg elveszítik az ellenőrzést a brüsszeli bürokrácia felett. António Costa, az uniós állam-és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöke, aki a napokban kezdi meg európai turnéját, hogy tető alá hozzon egy kompromisszumot, gyakorlatilag egy politikai aknamezőre lép.