A Fradi látványos gólokkal, bravúrgyőzelemmel kezdett az Európa-ligában

A Fradi olykor bizonytalanul, kisebb hibákkal játszott a hajrában, a skótok viszont ezt nem tudták kihasználni.

A nézőtér hazai része szinte teljesen kiürült a lefújásra – 3-1-es ferencvárosi győzelem lett a vége.

Az FTC legközelebb október 15-én, odahaza, a Viktoria Plzen ellen lép pályára az Európa-ligában – a csehek a nyitókörben hazai pályán kaptak ki a belga Royale Union Saint-Gilloise-tól.

Salzburg- és Bournemouth-siker

Ami a többi, magyar érintettségű csütörtöki El-főtáblás mérkőzést illeti, az osztrák Salzburg Haris Tabakovic góljával 1-0-ra nyert a bolgár Levszki Szófia vendégeként – a magyar válogatott friss keretébe is meghívott Redzic Damir a 63. percben állt be a vendégekhez –, míg a története első nemzetközi kupatalálkozóján szerepelt angol Bournemouth Tóth Alexszel a kispadon 2-1-re győzött a spanyol Real Sociedad otthonában.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló: