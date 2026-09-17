A Fradi látványos gólokkal, bravúrgyőzelemmel kezdett az Európa-ligában

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A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában a Ferencváros a skót bajnok Celtic vendége volt. Az FTC Bamidele Yusuf lövését követően került előnybe, és bár a glasgow-iak a szünet előtt egyenlítettek, Kristoffer Zachariassen az első félidő ráadásában ismét a Fradinak szerzett vezetést. Rögtön a szünet után Daniel Arzani lőtt bombagólt egykori csapatának, erre pedig már nem jött válasz: Borbély Balázs együttese 3-1-es sikerrel indította El-főtáblás szereplését.

Wiszt Péter
2026. 09. 17. 22:51
A Ferencváros játékosainak volt okuk az örömre a Celtic ellen Fotó: AFP/Andy Buchanan
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A Fradi olykor bizonytalanul, kisebb hibákkal játszott a hajrában, a skótok viszont ezt nem tudták kihasználni.

A nézőtér hazai része szinte teljesen kiürült a lefújásra – 3-1-es ferencvárosi győzelem lett a vége.

Az FTC legközelebb október 15-én, odahaza, a Viktoria Plzen ellen lép pályára az Európa-ligában – a csehek a nyitókörben hazai pályán kaptak ki a belga Royale Union Saint-Gilloise-tól.

Salzburg- és Bournemouth-siker

Ami a többi, magyar érintettségű csütörtöki El-főtáblás mérkőzést illeti, az osztrák Salzburg Haris Tabakovic góljával 1-0-ra nyert a bolgár Levszki Szófia vendégeként – a magyar válogatott friss keretébe is meghívott Redzic Damir a 63. percben állt be a vendégekhez –, míg a története első nemzetközi kupatalálkozóján szerepelt angol Bournemouth Tóth Alexszel a kispadon 2-1-re győzött a spanyol Real Sociedad otthonában.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

 

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