Hatéves mélypont és háttérbeli gondok ellenére remekel a Ferencváros

A 2021-ben távozott Szerhij Rebrov óta mindössze két vezetőedző – három éve az addigi másodedző és ideiglenesen kinevezett Máté Csaba, most pedig Borbély – volt képes arra a Fradi kispadján, hogy egy nemzetközi sorozat selejtezőiben végigrobogjon. A zöld-fehérek 2012 óta tudatosan nemzetközi szinten tapasztalt trénert, ezáltal új futballszemléletet kerestek – külföldön, elvégre Magyarországon nem igazán volt ilyen. Nem meglepő, hogy a sok külföldi szakember után a Győrrel aranyérmes Borbélyra azonnal lecsapott a vezetőség. Ez a döntés már most kifizetődőnek látszik.

El-rajt a Celtic ellen

A harmadosztályú DEAC ellen megnyert Magyar Kupa-mérkőzés után az El főtábláját kevés veszélyesebb riválissal lehetne kezdeni, mint a Celtic, pláne Skóciában – még ha vasárnap ki is kapott a városi rivális Rangerstől.

Ha a nyolc ellenfél átlagos UEFA-koefficiensét tekintjük, akkor az FTC a hatodik legnehezebb sorsolást kapta a 36 csapat közül.

Az elmúlt négy Európa-liga-kiírásból kétszer is nyolcaddöntős Fradi 1972 óta vár a sorozat negyeddöntőjére. Nem kis bravúr lenne, ha éppen ilyen előjelek után jönne össze a nyolc közé jutás vagy akár az elmúlt két évben látott négy-négy győzelem az alapszakaszban.

Az mindenesetre pozitívum, hogy az első két fordulóban szerzett egy pont után az NB I-ben is feljavult a Borbély-legénység, amely a zalaegerszegi siker után egy héten belül az éllovas Puskás Akadémia, a bajnok ETO és az ősi rivális Újpest elleni három rangadón összesen hét pontot gyűjtött.