Hatéves mélypont és háttérbeli gondok ellenére remekel a Ferencváros

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Csütörtökön Skóciában kezdi meg az Európa-liga alapszakaszát a Ferencváros labdarúgócsapata. Borbély Balázs együttese a második számú euró­pai kupasorozat nyári selejtezőjében remekelt, pedig az elmúlt hónapokban rég nem látott nehézségekkel kellett szembesülnie. Az egymás után nyolcadszor nemzetközi kupafőtáblás FTC játékoskerete és anyagi helyzete rengeteget változott, mégis 1972 óta nem látott idényt futhat.

Wiszt Péter
2026. 09. 16. 5:00
A Ferencváros az Európa-liga főtábláján is folytatná a selejtezőbeli remeklést Fotó: Polyák Attila
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Hatéves mélyponton a ferencvárosi keret értéke

Ha a Ferencváros a mérvadó Transfermarkt szerinti legértékesebb kezdő tizenegyét küldené pályára, a játékosok összeértéke 22 millió euró lenne, a teljes keretértéket pedig 38 millióra becsüli a szakoldal. Utóbbi összeg az El-riválisok közül a Juventusnál 619, a Milannál 474, a Hoffenheimnél 286, a Celticnél pedig 118 millió euró, vagyis ez a négy együttes a sokszorosát éri az FTC-nek. A Plzen (65) és a Lech Poznan (55) is értékesebb, a Torreen­se (20) és a Celje (18) nem. A Fradi kerete legutóbb épp a BL-csoportkörös szereplésekor ért a mostaninál kevesebbet, az elmúlt öt idényben egyaránt legalább 47 millió euró volt a zöld-fehérek összértéke. 

Borbély Balázs és Leandro munkája a háttérben zajló nehézségek ellenére eddig kifizetődőnek tűnik
Borbély Balázs és Leandro munkája a háttérben zajló nehézségek ellenére eddig kifizetődőnek tűnik. Fotó: Polyák Attila

Új edző, régi elnök

Az elnök – aki Nyíri Zoltán júliusi távozása óta az ügyvezetői feladatokat is ellátja – más téren is nehézségekkel szembesült. Leginkább azzal, hogy hiába irányítja a klubot már 2011 óta, az október 27-i tisztújítás során többen is az ő leváltását szeretnék, még az állítólagos drukkerek közül is. Közéjük tartozik a csapat egyik szurkolói csoportja, a C közép, amely megosztó bejegyzéseivel próbálja elérni célját. A közösség nemrég közvetlenül a Magyar Telekom vezérigazgatóját kérte számon, hogy miért szponzorálja még mindig a Ferencvárost, bár választ erre a kérdésére elmondása szerint nem kapott.
Kubatov Gábor az előző évad végeztével Robbie Keane vezetőedzőnek is egyértelműsítette, hogy szinte csak ingyen igazolható játékost tudna szerződtetni a nyáron, és az ír szakember ezzel a feltétellel nem szeretett volna maradni a kispadon. Borbély Balázs ellenben az aranyérmes ETO-tól boldogan tért vissza egykori együtteséhez.

A 2021-ben távozott Szerhij Rebrov óta mindössze két vezetőedző – három éve az addigi másodedző és ideiglenesen kinevezett Máté Csaba, most pedig Borbély – volt képes arra a Fradi kispadján, hogy egy nemzetközi sorozat selejtezőiben végigrobogjon. A zöld-fehérek 2012 óta tudatosan nemzetközi szinten tapasztalt trénert, ezáltal új futballszemléletet kerestek – külföldön, elvégre Magyarországon nem igazán volt ilyen. Nem meglepő, hogy a sok külföldi szakember után a Győrrel aranyérmes Borbélyra azonnal lecsapott a vezetőség. Ez a döntés már most kifizetődőnek látszik.

El-rajt a Celtic ellen

A harmadosztályú DEAC ellen megnyert Magyar Kupa-mérkőzés után az El főtábláját kevés veszélyesebb riválissal lehetne kezdeni, mint a Celtic, pláne Skóciában – még ha vasárnap ki is kapott a városi rivális Rangerstől. 

Ha a nyolc ellenfél átlagos UEFA-koefficiensét tekintjük, akkor az FTC a hatodik legnehezebb sorsolást kapta a 36 csapat közül. 

Az elmúlt négy Európa-liga-kiírásból kétszer is nyolcaddöntős Fradi 1972 óta vár a sorozat negyeddöntőjére. Nem kis bravúr lenne, ha éppen ilyen előjelek után jönne össze a nyolc közé jutás vagy akár az elmúlt két évben látott négy-négy győzelem az alapszakaszban.

Az mindenesetre pozitívum, hogy az első két fordulóban szerzett egy pont után az NB I-ben is feljavult a Borbély-legénység, amely a zalaegerszegi siker után egy héten belül az éllovas Puskás Akadémia, a bajnok ETO és az ősi rivális Újpest elleni három rangadón összesen hét pontot gyűjtött. 

Az FTC Európa-liga-programja

  • szeptember 17., 21.00: Celtic (skót, idegenben)
  • október 15., 21.00: Plzen (cseh, otthon)
  • október 22., 18.45: Torreense (portugál, otthon)
  • november 5., 18.45: Milan (olasz, idegenben)
  • november 26., 21.00: Celje (szlovén, otthon)
  • december 10., 21.00: Lech Poznan (lengyel, idegenben)
  • január 21., 18.45: Juventus (olasz, otthon)
  • január 28., 21.00: Hoffenheim (német, idegenben)

 

FradiFerencvároslabdarúgó Európa-ligaBorbély BalázsCelticKubatov Gábor

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