Hatéves mélypont és háttérbeli gondok ellenére remekel a Ferencváros

A 2021-ben távozott Szerhij Rebrov óta mindössze két vezetőedző – három éve az addigi másodedző és ideiglenesen kinevezett Máté Csaba, most pedig Borbély – volt képes arra a Fradi kispadján, hogy egy nemzetközi sorozat selejtezőiben végigrobogjon. A zöld-fehérek 2012 óta tudatosan nemzetközi szinten tapasztalt trénert, ezáltal új futballszemléletet kerestek – külföldön, elvégre Magyarországon nem igazán volt ilyen. Nem meglepő, hogy a sok külföldi szakember után a Győrrel aranyérmes Borbélyra azonnal lecsapott a vezetőség. Ez a döntés már most kifizetődőnek látszik.
El-rajt a Celtic ellen
A harmadosztályú DEAC ellen megnyert Magyar Kupa-mérkőzés után az El főtábláját kevés veszélyesebb riválissal lehetne kezdeni, mint a Celtic, pláne Skóciában – még ha vasárnap ki is kapott a városi rivális Rangerstől.
Ha a nyolc ellenfél átlagos UEFA-koefficiensét tekintjük, akkor az FTC a hatodik legnehezebb sorsolást kapta a 36 csapat közül.
Az elmúlt négy Európa-liga-kiírásból kétszer is nyolcaddöntős Fradi 1972 óta vár a sorozat negyeddöntőjére. Nem kis bravúr lenne, ha éppen ilyen előjelek után jönne össze a nyolc közé jutás vagy akár az elmúlt két évben látott négy-négy győzelem az alapszakaszban.
Az mindenesetre pozitívum, hogy az első két fordulóban szerzett egy pont után az NB I-ben is feljavult a Borbély-legénység, amely a zalaegerszegi siker után egy héten belül az éllovas Puskás Akadémia, a bajnok ETO és az ősi rivális Újpest elleni három rangadón összesen hét pontot gyűjtött.
Az FTC Európa-liga-programja
- szeptember 17., 21.00: Celtic (skót, idegenben)
- október 15., 21.00: Plzen (cseh, otthon)
- október 22., 18.45: Torreense (portugál, otthon)
- november 5., 18.45: Milan (olasz, idegenben)
- november 26., 21.00: Celje (szlovén, otthon)
- december 10., 21.00: Lech Poznan (lengyel, idegenben)
- január 21., 18.45: Juventus (olasz, otthon)
- január 28., 21.00: Hoffenheim (német, idegenben)
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