„Példátlan botrány”: a magyar kormány akadályozza meg a külhoni magyar közösségek kultúrájának és örökségének bemutatását Brüsszelben

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Magyar Péter kormánya politikai okokból megtiltotta, hogy a brüsszeli Liszt Intézet otthont adjon az idén szeptemberre tervezett Vajdasági Nap és Kárpátalja Nap kulturális rendezvényeknek – derül ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményéből.

Magyar Nemzet
2026. 09. 15. 16:34
Magyar Péter Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
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„Meggyőződésünk, hogy a mindenkori magyar kormány feladata nem a külhoni magyar közösségek kulturális rendezvényeinek a betiltása és háttérbe szorítása, hanem a képviseletük és a támogatásuk. A külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzése, védelme és bemutatása nem pártpolitikai kérdés, hanem egyetemes magyar nemzeti érdek” – közölték, és hozzátették:

A Fidesz és a KDNP képviselőit folytatják ezt a munkát. Továbbra is büszkén vállaljuk, képviseljük és mutatjuk be a vajdasági, kárpátaljai és valamennyi külhoni magyar közösség kultúráját és értékeit Brüsszelben és Európa-szerte. Minden erőnkkel megvédjük a külhoni magyarok nemzeti közösségét és a kultúrájukat, identitásukat és összetartozásukat bemutató rendezvényeket Magyar Péterék támadásaival szemben.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: )

külhoni magyarokTiszaFidesz-KDNP

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