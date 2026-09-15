„Példátlan botrány”: a magyar kormány akadályozza meg a külhoni magyar közösségek kultúrájának és örökségének bemutatását Brüsszelben

A Fidesz és a KDNP képviselőit folytatják ezt a munkát. Továbbra is büszkén vállaljuk, képviseljük és mutatjuk be a vajdasági, kárpátaljai és valamennyi külhoni magyar közösség kultúráját és értékeit Brüsszelben és Európa-szerte. Minden erőnkkel megvédjük a külhoni magyarok nemzeti közösségét és a kultúrájukat, identitásukat és összetartozásukat bemutató rendezvényeket Magyar Péterék támadásaival szemben.