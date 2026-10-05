Nem maszk, hanem nyaksál: kiderült, miért takarták el az arcukat a NAV-osok Hankó Balázs őrizetbe vételekor
Vezetői engedéllyel viseltek a NAV egyenruhásai orrot és szájat eltakaró nyaksálat vagy Covid-maszkot, amikor Hankó Balázs ellenzéki képviselő a múlt héten megjelent a hatóság óbudai irodájában. A pénzügyőrök arcának eltakarására a NAV szerint biztonsági kockázat miatt volt szükség, a viseletet személyiségi jogi és adatvédelmi okok indokolták.
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